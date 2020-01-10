В мережі показали, як одесити змінюють ялинки на солодощі

Про це пишуть місцеві СМИ.

Акцію з обміну хвойних дерев запустив департамент міського господарства відразу ж після Нового року. Жителі приносять непотрібну ялинку, а натомість отримують шоколадку.

На території ЖКСов з'явилися відповідні таблички, що вказують на пункт прийому святкових дерев.

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 У деякі з них стали приносити деревця майже відразу ж після свята.

Так, наприклад, в пункті обміну за адресою Богдана Хмельницького, 62 розповіли,  що мешканка прилеглого будинку принесла ялинку 2 січня, так як їй треба було їхати. А за вчорашній день хвойних тут зібрали близько п'яти.

У теж час на ділянці №12 КП ЖКС «Фонтанський» вже є більше десятка дерев. На місці кажуть, що особливої активності не спостерігається – люди приносять по одній або дві ялинки в день.

Звернемо увагу, що у кожного пункту прийому є відповідні таблички чи оголошення, що вказують на збір хвойних дерев. А натомість можна отримати шоколадку у вигляді Діда Мороза.

  • ·       вул. Ак. Корольова, 114 (у дворі);
  • ·       вул. Ак. Вільямса, 65, 59;
  • ·       просп. Ак. Глушка, 21/1 (за будинком);
  • ·       вул. Ак. Корольова, 53/1 (футбольне поле у дворі);
  • ·       вул. Ак. Вільямса, 46/3;
  • ·       просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином «Копійка»);
  • ·       Люстдорфська дорога, 176 (у дворі),
  • ·       просп. Ак. Глушка, 26 (в парку);
  • ·       вул. Ільфа і Петрова, 10 Б (торець будинку);
  • ·       вул. Ільфа і Петрова, 12 (за ТП);
  • ·       вул. Ак. Корольова, 80А, 80 Б (зелена зона);
  • ·       вул. Ак. Вільямса, 81/3 (у дворі);
  • ·       просп. Ак. Глушка, 22 (за ТП);
  • ·       вул. Шишкіна, 52/2А;
  • ·       просп. Небесної Сотні, 4; 55;
  • ·       вул. Героїв Крут, 1;
  • ·       вул. Варненська, 5/2;
  • ·       просп. Адміральський, 9;
  • ·       вул. Космонавтів, 68 (ПУ-12);
  • ·       вул. Юрія та Івана Лип, 38 (ЖКС);
  • ·       вул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);
  • ·       вул. Ак. Філатова, 29 Б (ПУ-3);
  • ·       Овідіопольська дорога, 8 (ПУ-46);
  • ·       вул. Єфімова, 2 (ПУ-5);
  • ·       вул. Болгарська, 16;
  • ·       вул. Балківська, 199;
  • ·       вул. Середня, 47;
  • ·       вул. Б. Хмельницького, 64;
  • ·       просп. Олександрівський, 4;
  • ·       вул. Канатна, 19/21;
  • ·       вул. Велика Арнаутська, 18;
  • ·       просп. Олександрівський, 27;
  • ·       вул. Кутузакия, 28;
  • ·       вул. Десятого квітня, 2;
  • ·       вул. Ніжинська, 28;
  • ·       вул. Князівська, 4;
  • ·       вул. Транспортна, 8А;
  • ·       просп. Шевченка, 11 (з боку вул. Р. Кармена);
  • ·       вул. Сегедська, 8;
  • ·       вул. Черняховського, 5;
  • ·       вул. Тираспольська, 13 (у дворі);
  • ·       вул. Посмітного, 33/Фонтанська дорога, 65;
  • ·       вул. Мала Арнаутська, 25;
  • ·       вул. Велика Арнаутська, 83;
  • ·       вул. Отамана Чепіги, 9;
  • ·       вул. Балківська, 36/5;
  • ·       вул. Сергія Ядова, 22;
  • ·       просп. Добровольського, 148 А (біля теплотраси);
  • ·       просп. Добровольського, 18 А (біля бойлерної);
  • ·       вул. Заболотного, 36;
  • ·       вул. Висоцького, 20 (біля бойлерної);
  • ·       вул. Бочарова, 1 (біля бойлерної);
  • ·       вул. Давида Ойстраха, 13 (біля бойлерної);
  • ·       вул. Заболотного, 19;
  • ·       просп. Добровольського, 95;
  • ·       вул. Марсельська, 9;
  • ·       вул. Героїв оборони Одеси, 76;
  • ·       вул. Кримська, 70;
  • ·       вул. Заболотного, 55;
  • ·       вул. Капітана Кузнєцова, 95;
  • ·       вул. Героїв оборони Одеси, 18;
  • ·       Миколаївська дорога, 297;
  • ·       Миколаївська дорога, 309;
  • ·       вул. Чорноморського козацтва, 167;
  • ·       вул. Миколи Плигуна, 3;
  • ·       вул. Ширшова, 21;
  • ·       вул. Червонослобідська, 88.
  •  

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