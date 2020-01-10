В мережі показали, як одесити змінюють ялинки на солодощі



Про це пишуть місцеві СМИ.

Акцію з обміну хвойних дерев запустив департамент міського господарства відразу ж після Нового року. Жителі приносять непотрібну ялинку, а натомість отримують шоколадку.

На території ЖКСов з'явилися відповідні таблички, що вказують на пункт прийому святкових дерев.

У деякі з них стали приносити деревця майже відразу ж після свята.

Так, наприклад, в пункті обміну за адресою Богдана Хмельницького, 62 розповіли, що мешканка прилеглого будинку принесла ялинку 2 січня, так як їй треба було їхати. А за вчорашній день хвойних тут зібрали близько п'яти.

У теж час на ділянці №12 КП ЖКС «Фонтанський» вже є більше десятка дерев. На місці кажуть, що особливої активності не спостерігається – люди приносять по одній або дві ялинки в день.

Звернемо увагу, що у кожного пункту прийому є відповідні таблички чи оголошення, що вказують на збір хвойних дерев. А натомість можна отримати шоколадку у вигляді Діда Мороза.

· вул. Ак. Корольова, 114 (у дворі);

· вул. Ак. Вільямса, 65, 59;

· просп. Ак. Глушка, 21/1 (за будинком);

· вул. Ак. Корольова, 53/1 (футбольне поле у дворі);

· вул. Ак. Вільямса, 46/3;

· просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином «Копійка»);

· Люстдорфська дорога, 176 (у дворі),

· просп. Ак. Глушка, 26 (в парку);

· вул. Ільфа і Петрова, 10 Б (торець будинку);

· вул. Ільфа і Петрова, 12 (за ТП);

· вул. Ак. Корольова, 80А, 80 Б (зелена зона);

· вул. Ак. Вільямса, 81/3 (у дворі);

· просп. Ак. Глушка, 22 (за ТП);

· вул. Шишкіна, 52/2А;

· просп. Небесної Сотні, 4; 55;

· вул. Героїв Крут, 1;

· вул. Варненська, 5/2;

· просп. Адміральський, 9;

· вул. Космонавтів, 68 (ПУ-12);

· вул. Юрія та Івана Лип, 38 (ЖКС);

· вул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);

· вул. Ак. Філатова, 29 Б (ПУ-3);

· Овідіопольська дорога, 8 (ПУ-46);

· вул. Єфімова, 2 (ПУ-5);

· вул. Болгарська, 16;

· вул. Балківська, 199;

· вул. Середня, 47;

· вул. Б. Хмельницького, 64;

· просп. Олександрівський, 4;

· вул. Канатна, 19/21;

· вул. Велика Арнаутська, 18;

· просп. Олександрівський, 27;

· вул. Кутузакия, 28;

· вул. Десятого квітня, 2;

· вул. Ніжинська, 28;

· вул. Князівська, 4;

· вул. Транспортна, 8А;

· просп. Шевченка, 11 (з боку вул. Р. Кармена);

· вул. Сегедська, 8;

· вул. Черняховського, 5;

· вул. Тираспольська, 13 (у дворі);

· вул. Посмітного, 33/Фонтанська дорога, 65;

· вул. Мала Арнаутська, 25;

· вул. Велика Арнаутська, 83;

· вул. Отамана Чепіги, 9;

· вул. Балківська, 36/5;

· вул. Сергія Ядова, 22;

· просп. Добровольського, 148 А (біля теплотраси);

· просп. Добровольського, 18 А (біля бойлерної);

· вул. Заболотного, 36;

· вул. Висоцького, 20 (біля бойлерної);

· вул. Бочарова, 1 (біля бойлерної);

· вул. Давида Ойстраха, 13 (біля бойлерної);

· вул. Заболотного, 19;

· просп. Добровольського, 95;

· вул. Марсельська, 9;

· вул. Героїв оборони Одеси, 76;

· вул. Кримська, 70;

· вул. Заболотного, 55;

· вул. Капітана Кузнєцова, 95;

· вул. Героїв оборони Одеси, 18;

· Миколаївська дорога, 297;

· Миколаївська дорога, 309;

· вул. Чорноморського козацтва, 167;

· вул. Миколи Плигуна, 3;

· вул. Ширшова, 21;

· вул. Червонослобідська, 88.



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