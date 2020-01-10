В мережі показали, як одесити змінюють ялинки на солодощі
Про це пишуть місцеві СМИ.
Акцію з обміну хвойних дерев запустив департамент міського господарства відразу ж після Нового року. Жителі приносять непотрібну ялинку, а натомість отримують шоколадку.
На території ЖКСов з'явилися відповідні таблички, що вказують на пункт прийому святкових дерев.
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У деякі з них стали приносити деревця майже відразу ж після свята.
Так, наприклад, в пункті обміну за адресою Богдана Хмельницького, 62 розповіли, що мешканка прилеглого будинку принесла ялинку 2 січня, так як їй треба було їхати. А за вчорашній день хвойних тут зібрали близько п'яти.
У теж час на ділянці №12 КП ЖКС «Фонтанський» вже є більше десятка дерев. На місці кажуть, що особливої активності не спостерігається – люди приносять по одній або дві ялинки в день.
Звернемо увагу, що у кожного пункту прийому є відповідні таблички чи оголошення, що вказують на збір хвойних дерев. А натомість можна отримати шоколадку у вигляді Діда Мороза.
- · вул. Ак. Корольова, 114 (у дворі);
- · вул. Ак. Вільямса, 65, 59;
- · просп. Ак. Глушка, 21/1 (за будинком);
- · вул. Ак. Корольова, 53/1 (футбольне поле у дворі);
- · вул. Ак. Вільямса, 46/3;
- · просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином «Копійка»);
- · Люстдорфська дорога, 176 (у дворі),
- · просп. Ак. Глушка, 26 (в парку);
- · вул. Ільфа і Петрова, 10 Б (торець будинку);
- · вул. Ільфа і Петрова, 12 (за ТП);
- · вул. Ак. Корольова, 80А, 80 Б (зелена зона);
- · вул. Ак. Вільямса, 81/3 (у дворі);
- · просп. Ак. Глушка, 22 (за ТП);
- · вул. Шишкіна, 52/2А;
- · просп. Небесної Сотні, 4; 55;
- · вул. Героїв Крут, 1;
- · вул. Варненська, 5/2;
- · просп. Адміральський, 9;
- · вул. Космонавтів, 68 (ПУ-12);
- · вул. Юрія та Івана Лип, 38 (ЖКС);
- · вул. Генерала Петрова, 76 (ПУ-24);
- · вул. Ак. Філатова, 29 Б (ПУ-3);
- · Овідіопольська дорога, 8 (ПУ-46);
- · вул. Єфімова, 2 (ПУ-5);
- · вул. Болгарська, 16;
- · вул. Балківська, 199;
- · вул. Середня, 47;
- · вул. Б. Хмельницького, 64;
- · просп. Олександрівський, 4;
- · вул. Канатна, 19/21;
- · вул. Велика Арнаутська, 18;
- · просп. Олександрівський, 27;
- · вул. Кутузакия, 28;
- · вул. Десятого квітня, 2;
- · вул. Ніжинська, 28;
- · вул. Князівська, 4;
- · вул. Транспортна, 8А;
- · просп. Шевченка, 11 (з боку вул. Р. Кармена);
- · вул. Сегедська, 8;
- · вул. Черняховського, 5;
- · вул. Тираспольська, 13 (у дворі);
- · вул. Посмітного, 33/Фонтанська дорога, 65;
- · вул. Мала Арнаутська, 25;
- · вул. Велика Арнаутська, 83;
- · вул. Отамана Чепіги, 9;
- · вул. Балківська, 36/5;
- · вул. Сергія Ядова, 22;
- · просп. Добровольського, 148 А (біля теплотраси);
- · просп. Добровольського, 18 А (біля бойлерної);
- · вул. Заболотного, 36;
- · вул. Висоцького, 20 (біля бойлерної);
- · вул. Бочарова, 1 (біля бойлерної);
- · вул. Давида Ойстраха, 13 (біля бойлерної);
- · вул. Заболотного, 19;
- · просп. Добровольського, 95;
- · вул. Марсельська, 9;
- · вул. Героїв оборони Одеси, 76;
- · вул. Кримська, 70;
- · вул. Заболотного, 55;
- · вул. Капітана Кузнєцова, 95;
- · вул. Героїв оборони Одеси, 18;
- · Миколаївська дорога, 297;
- · Миколаївська дорога, 309;
- · вул. Чорноморського козацтва, 167;
- · вул. Миколи Плигуна, 3;
- · вул. Ширшова, 21;
- · вул. Червонослобідська, 88.
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