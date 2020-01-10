Стрілець закрився і не реагував

В Одесі неадекватний чоловік стріляв з рушниці по дітях, які грали під вікнами

Як пише Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Інцидент стався в Малиновському районі на вулиці Скворцова.

В поліцію надійшов сигнал від сусідів про те, що 51-річний одесит затіяв стрілянину з вікна другого поверху по дітям.

Коли приїхали поліцейські, стрілець закрився в квартирі і не реагував на вимоги правоохоронців.

«Тільки після того, як на місце прибули бійці батальйону особливого призначення, порушник відчинив двері і впустив поліцейських», - повідомили у відомстві.

Свої дії чоловік пояснив тим, що сусідські діти занадто сильно шуміли, граючись біля його воріт.

На щастя, ніхто не постраждав.

На даний момент стрілець доставлений у відділення поліції. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.

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Інцидент стався вночі на Трасі здоров'я в Одесі. Про це повідомив прес-секретар заступника Одеського міського голови Микола Покровський на своїй сторінці у Фейсбуці.

Автомобіль, в якому перебував «стрілець» заблокували працівники «Муніципальної охорони» і затримали. На місце події прибула поліція.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, близько 4 години ранку на проспекті Свободи місцеві жителі почули постріли. Вони викликали поліцію.

Приїхавши на місце події патрульні встановили, що чоловік перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння стріляв зі зброї у дворі одного з будинків. Його затримали і забрали зброю.

Крім цього були виявлені використані гільзи близько 40 штук, заготовки для саморобного виготовлення патронів і порох. Дозволу на зброю 48-річний чоловік не мав.

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