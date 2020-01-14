В Одесі неадекватний напівоголений чоловік до смерті налякав перехожих тим, що кидався на них з ножицями

Як пише Politeka.net, подробиці розповіла прес-служба Патрульної поліції в Одеській області.

Вдень у вівторок, 14 січня, в поліцію надійшов сигнал про те, що на вулиці Академіка Корольова невідомий чоловік веде себе агресивно, погрожує перехожим ножицями і намагається завдати собі шкоди.

прибувши на місце, інспектори виявили неадеквату і спробували заспокоїти його, але він відреагував агресивно і спробував напасти на патрульних. Тоді співробітникам патрульної поліції довелося затримати молодика.

Прибулі на місце події інспектори виявили неадеквата, який бігав голий – в штанях і кросівках, а верхня частина тіла була гола.

У поліції зазначили, що спробували заспокоїти бешкетника, але він відреагував агресивно і спробував напасти на патрульних.

Тоді копам довелося затримати порушника спокою.

У відомстві підкреслили, що при затриманні чоловік просив відпустити його, аргументувавши це тим, що він "мисливець за привидами".

На місце прибули лікарі, які госпіталізували чоловіка.

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Інцидент стався в неділю на перехресті вулиць Генерала Бочарова та Добровольського . Про це повідомляє телеграм-канал Одеса.Лайф.

Прямо посеред вулиці чоловік в неадекватному стані кидався на жінку і дитину з ножем.

Перехожий втрутився і затримав нападника.

На місце викликали поліцейських, які втихомирили бешкетника.

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