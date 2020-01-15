В Одесі пішов з життя відомий журналіст, режисер і письменник Валерій Барановський

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Наголошується, що відомий одесит помер 14 січня на 79 році життя після тривалої хвороби.

У квітні минулого року був оголошений збір коштів на складну і дорогу операцію по впровадженню кардіостимулятора для Валерія Барановського.

Відомо, що Валерій Миколайович Барановський народився 17 грудня 1940 року в Хабаровську. Закінчив у 1962 році Одеський гідрометеорологічний інститут, працював як інженер-гідролог в Києві 1972 вступив в аспірантуру при секторі кіно Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії, захистився в 1976 році там ж, отримав ступінь кандидата мистецтвознавства, член спілок журналістів і кінематографістів України, кінознавець, кінокритик, режисер документального кіно, прозаїк.

Валерій Барановський є автором-режисером низки документальних фільмів, серед яких "Кромішнє світло мій" (про взаєминах сліпих з навколишнім світом), "Пережили Шоа" (про трагедії євреїв, що опинилися в 1941-1942 роках на території Трансністрії), "Ангел мій" (психологічний образ центру реабілітації дітей з ДЦП); "Монолог про нелюбові" (кинонаблюдение за життям безпритульних); "Забута війна" (про афганської епопеї і її психологічних наслідках); "Голод" (про український голодомор 1932-1933 років); "Дім Божий" (розповідь про православних святинях Одеси і шляхах-дорогах, що призводять до вірі); "Повернення Всецариці" (киносборник Богородчирных співів, зняті в паломництві на гору Афон, в храми Італії і Греції).

Крім того, він - автор книг "Маленькі романи", "Смішна неотвязность життя", "Куди очі дивляться", "Три обов'язкових посвячення".

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