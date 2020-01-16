У четвер, 16 січня погода в Одесі буде незвично теплою, як для січня
Про це пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За даними метеорологів, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3 °С тепла, вдень 4-6 °С тепла.
По Одеській області синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 3-8 °С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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У цей день вшановується пам'ять святого пророка Малахії. За народним повір'ями, лише у цей день можна напоумити одержимого меланхолією людини. І якщо зараз меланхолійність вважається рисою характеру, то у минулі часи це вважалось душевної хворобою. Якщо у цей день на небі з'являлося біла велика хмара, це віщувало заметіль і завірюха. Погода на Малахію вказує, якою буде погода у березні.
Раніше ми писали, ввечері у вівторок, 14 січня, щільний туман оповив Одесу.
І не дивлячись на те, що туман створив чимало труднощів для водіїв автомобілів, для фотолюбителів це стало черговим приводом зробити відмінні фотографії одеських пейзажів.
На кадрах видно, як перехожі ходять в молочній імлі, будівлі схожі на будинки-примари, а час ніби завмерло.
При цьому нічні вулиці туман оповив настільки сильно, що зробив місто практично невидимим.
В патрульній поліції нагадують водіям, що головне наслідок туману – істотне зниження видимості, туман негативно позначається на безпеці, провокуючи підвищений ризик створення аварійних ситуацій на дорогах.
Нагадаємо, одеситка без одягу дала жару біля ялинки в центрі міста: пустощі потрапили на камеру
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як виглядає Одеса в тумані
Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»