В Одесі відому «хатинку одружень», побудовану при Саакашвили снесут

Як повідомляє «Думська» таке рішення прийняли чиновники під час наради в облдержадміністрації.

За інформацією видання, споруду планують перевезти в Кодиму Одеської області, де щорічно проходить фестиваль української етнічної культури.

«У Кодимі хочуть створити музей української самобутності з таких будиночків. Цю ж територію (біля ОДА, Ред.) ми продовжуємо розглядати в концепції пам'ятника Героям Небесної сотні. Втім, це попереднє рішення, тому що поки немає ніяких документів на цей будиночок (їх не було самого початку, Ред.), і ми зараз звертаємося до держархбудінспекції та після відповіді будемо приймати остаточне рішення», — пояснили чиновники.

Звернемо увагу, що на даний момент «хатынкаа» знаходиться в занедбаному стані. Ніяких церемоній в ній не проводять.

Нагадаємо, в кінці липня 2016 року перед Одеської ОДА на проспекті Шевченка заробила «хата» моментальних одружень.

Тодішній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що одружитися на швидку руку в будь-який час доби і без черг зможуть усі бажаючі.

Зазначимо, що депутати Одеської обласної ради неодноразово пропонували знести пункт експрес-одружень біля облдержадміністрації. На їхню думку, зазначений об'єкт, відкритий колись губернатором Михайлом Саакашвілі, був «зведений незаконно».

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