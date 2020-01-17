Мати хлопчика, яка роздула скандал з побиттям сина в приватній школі Одеси, несподівано відмовилася від усіх претензиї

Про це вона сама повідомила у відеозверненні, яке розмістила в мережі, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Нагадаємо, резонансна історія трапилася днями в приватній школі «Інтерактив» що в селі Крижанівка під Одесою.

Мати 8-річного учня Наталія Гинкинева виклала ролик, на якому видно, як вчителька завдає удари дитині у дворі школи.

16 січня, жінка записала нове відео якому повідомила, що більше не має претензій до школі «Інтерактив».

«Ми розібралися з ситуацією, - каже жінка.

За її словами, всі винні в інциденті були покарані, і до адміністрації школи у неї більше немає ніяких претензій.

«Жодних коментарів більше не буде, - додала Гинькинева.

Також відеоролик, на якому видно, як вчителька б'є дитину, Наталія видалила зі своєї сторінки.

Звернемо увагу, що після скандалу вчителька, яка підняла руку на хлопчика, була звільнена.

Але директор школи категорично відмовилася виплачувати компенсацію, звинувачуючи маму хлопчика у вимаганні.

За словами керівника, школяр є проблемною дитиною, а батькам на початку року пропонували перевести його в іншу школу.

Директор стверджує, що мати учня 3-А класу Марата Нікітенко, Наталія Гинькинева, спеціально роздула скандал, щоб "натиснути на неї і домогтися повернення плати за навчання".

Відзначимо, що вартість навчання в "Інтерактив" становить 9 тис. грн на місяць.

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