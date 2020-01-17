Біля берегів Китаю було заарештовано судно з одеськими моряками на борту
Про це, як пише Politeka.net, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук небайдужий одесит Андрій Мацько.
За його інформацією, судно New Orion з 23 моряками на борту заарештували за несплату судновласником ремонтних послуг у берегів Китаю.
На борту корабля серед членів екіпажу 22 українця, в тому числі жителі Одеси, і один росіянин.
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Одесит просить про допомогу, так як морякам не вистачає продуктів, а палива залишилося на 14 днів.
При цьому Андрій Мацько зазначив, що минулого року судно вже заарештовували в Малайзії, але потім відпустили.
Раніше ми писали, в Індійському океані недалеко від Шрі-Ланки на судні в один день померли два моряка.
Трагедія сталася на борту танкера GAS AEGEAN, що здійснює плавання під ліберійським прапором.
Один із загиблих моряків — 34-річний житель Ізмаїла Сергій П., а його колега — 39-річний росіянин.
Уточнюється, що загиблий ізмаїльський моряк працював на посаді другого механіка.
«Причина одночасної смерті відразу двох членів екіпажу судна в даний момент встановлюється. Їх тіла відправлять на експертизу, правоохоронці проводять розслідування», — йдеться в повідомленні.
Танкер GAS AEGEAN йшов з Лаверы (Франція) в Кудаллор (Східна Індія). У зв'язку з трагедією на борту судно вимушено змінив курс і зайшло в порт Трінкомалі (Шрі-Ланка).
За попередніми даними, напередодні чоловіки розпивали медичний спирт, який раніше вони взяли в госпіталі.
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Як повідомляла Politeka, танкер зазнав лиха біля берегів Одеси, на борту багато людей.
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