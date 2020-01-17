Біля берегів Китаю було заарештовано судно з одеськими моряками на борту

Про це, як пише Politeka.net, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук небайдужий одесит Андрій Мацько.

За його інформацією, судно New Orion з 23 моряками на борту заарештували за несплату судновласником ремонтних послуг у берегів Китаю.

На борту корабля серед членів екіпажу 22 українця, в тому числі жителі Одеси, і один росіянин.

Одесит просить про допомогу, так як морякам не вистачає продуктів, а палива залишилося на 14 днів.

При цьому Андрій Мацько зазначив, що минулого року судно вже заарештовували в Малайзії, але потім відпустили.

Раніше ми писали, в Індійському океані недалеко від Шрі-Ланки на судні в один день померли два моряка.

Трагедія сталася на борту танкера GAS AEGEAN, що здійснює плавання під ліберійським прапором.

Один із загиблих моряків — 34-річний житель Ізмаїла Сергій П., а його колега — 39-річний росіянин.

Уточнюється, що загиблий ізмаїльський моряк працював на посаді другого механіка.

«Причина одночасної смерті відразу двох членів екіпажу судна в даний момент встановлюється. Їх тіла відправлять на експертизу, правоохоронці проводять розслідування», — йдеться в повідомленні.

Танкер GAS AEGEAN йшов з Лаверы (Франція) в Кудаллор (Східна Індія). У зв'язку з трагедією на борту судно вимушено змінив курс і зайшло в порт Трінкомалі (Шрі-Ланка).

За попередніми даними, напередодні чоловіки розпивали медичний спирт, який раніше вони взяли в госпіталі.

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Як повідомляла Politeka, танкер зазнав лиха біля берегів Одеси, на борту багато людей.

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