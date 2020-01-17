В Одесі п'яна співробітниця магазину обматюкала покупця із-за української мови

Як пише Politeka.net, короткий відеоролик, зроблений в торговій точці «Гурман» розмістив Телеграм-канал Xydessa. (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як нетвереза продавщиця нецензурно висловлюється на адресу україномовного покупця.

"Ти що, не розумієш українську мову? Я розумію, але говорити з тобою не буду. П*здуй до себе додому і там розмовляй українською мовою", - каже жінка.

Звернемо увагу, що покупець відповів їй максимально коректно.

"Будь ласка, можете не говорити зі мною по-українськи. Це ваша справа, я вам не забороняю", - сказав він.

Проте продавчиня продовжила ображати чоловіка.

"В Одесі ти не будеш розмовляти українською… Ти, п*здюк, бл*дь, в Одесі ніхто не розмовляє українською мовою!" – заявила співробітниця магазину.

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Співробітниця магазину назвала національну валюту України рублями і відкрито проявила свою проросійську позицію, заявивши, що їй «шкода тих, хто вважає Росію агресором».

І це незважаючи на те, що Росія принесла багато горя Україні. П'ятий рік у нашій країні йде війна з російськими окупантами, які захопили Крим і частина Донбасу, а в зведеннях з фронту повідомляється про загиблих і поранених українців.

При цьому деякі люди не соромляться публічно вихваляти країну-агресора Росію.

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