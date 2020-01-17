Активісти відреагували на мовний скандал, який спалахнув в одному з магазинів Одеси

Нагадаємо, як писала Politeka.net, в торговій точці «Гурман» п'яна продавщиця нецензурно висловлювалася на адресу україномовного покупця.

На ролику, який оприлюднили в мережі, жінка не дозволяла говорити з нею державню мовою, тому що вважає, що в Одесі ніхто не розмовляє українською (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

При цьому чоловік поводився з нею максимально коректно.

Відомий одеський активіст Дем'ян Ганул відвідав магазин, де розгорівся мовний скандал.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Спілкувався з керівництвом мережі «Гурман» і записав друге відео, де знята позиція магазину.

Це на жаль, нерідкі випадки, де жителі специфічного міста біля моря так реагують на солов'їну. І ви будете розповідати про «обмеження» російськомовних ???», - написав Ганул.

При цьому він зазначив, що керівництво мережі пообіцяло звільнити продавщицю.

У коментарях користувачі мережі миттєво відреагували на інцидент. Одесити підтримали дії активіста, зазначивши, що це порушення статті конституції України та за таке треба карати.

Інші припустили, що у тверезого на умі , те у п'яного на язиці і таких, як ця жінка половина міста.

«П'яний продавець лаявся з людьми про державну мову. Це ж порушення статті конституції України. Не можна так робити»,

«Що у тверезого на умі, те у п'яного на язиці ... таких півміста»,

«Да не в мові питання. Просто це "бидло-woman". Так буває, так співпало і таких повно»,

«Ось такі найчастіше кричать що вони одесити!», - пишуть в мережі.

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