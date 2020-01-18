В суботу в Одесі та області прогнозується істотне зниженні температури повітря

Про це пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За повідомленнями синоптиків, у суботу, 18 січня, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 1 °С тепла, вдень 2-4°С тепла.

За Одеській області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 0-5°С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

18 січня відзначається Водохресний святвечір, переддень Богоявлення. У цей день дотримуються суворого посту, тому переддень Богоявлення називають ще Голодною кутею. Якщо в цей день заметіль, сніг і поземка — бути хорошому врожаю. Якщо зоряна ніч на Водохрещу буде врожай ягід, гороху і хліба. Сильні південні вітри 18 січня передвіщають грізне літо, а заметіль на Водохрещу приносить заметіль і на Масницю. Повний місяць у цей день обіцяє великий розлив річок навесні.

Раніше ми писали, густий туман оповив місто Болград Одеської області і створив для жителів відчуття казки.

На кадрах видно, як іній прикрасив химерними візерунками дерева і рослини, перетворивши місто на справжню зимову казку.

При цьому загальна видимість на відстані впала до мінімуму.

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