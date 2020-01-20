Жителів Одеси не на жарт налякала величезна колона військової техніки, яка їхала вулицями в центрі міста
Побачене очевидці поспішили зафіксувати на камеру та оприлюднити на сторінках соцмереж, пише Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльтие сторінку до кінця)
Зокрема, незвичне видовище свідки зафіксували в ніч з 17 на 18 січня одесити.
Судячи з відео, колона рухається по вулиці Канатній, на перетині з вулицею Семінарською. Вулицю для руху військової техніки не перекривали – видно, що назустріч бронетранспортеру їде маршрутка з пасажирами.
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"Що тут відбувається? Якась спецоперація!", "Військові прямо зараз на вулицях Одеси", "Колона військового транспорту і солдат без розпізнавальних знаків", - запанікували жителі.
Пізніше з'ясувалося, що це бійці ВСУ, які поверталися з навчань на полігоні у військову частину.
Звернемо увагу, що Одеса як місто, розташоване недалеко від окупованого Росією Придністров'я, в будь-який момент може виявитися черговою жертвою російської агресії.
Раніше ми писали, з 10 січня придністровський транспорт не може перетинати кордон України та Молдови.
Про це повідомляє прес-служба Прикордонної поліції Республіки Молдова.
«Починаючи з 10 січня прикордонна поліція зупинила застосування тимчасового виключення щодо заходів контролю за автомобілями в придністровському регіоні Республіки Молдова. Таким чином, водії, які бажають перетнути державний кордон, повинні дотримуватися Закону 170/2018 про реєстрацію транспортних засобів та внесення змін у законодавчі акти, – йдеться у повідомленні.
Крім наявності чинного молдавської або нейтрального номери, жителі придністровського регіону повинні володіти водійськими правами Республіки Молдова або якого-небудь іншого визнаного Україною та РМ держави.
Відзначимо, що в інші країни Європи машини з придністровськими номерами не пускали і раніше.
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