В Одесі можуть встановити меморіальну дошку із згадкою “Новоросії”

Про це повідомляється на Фейсбук – сторінці «Український інститут національної пам'яті», пише Politeka.net

Мова йде про напис на одному з будинків, де проживав губернатор Одещини Олександр Ланжерон.

У ході засідання історико-топонімічної комісії мерії, керівник відділу Сергій Гуцалюк, при обговоренні пропозицій встановити меморіальну дошку відомому діячеві Олександру Ланжерону, заявив про «неприпустимість некоректних вживання терміна "Новоросія", оскільки зараз він має дещо інший сенс і може викликати напругу в суспільстві».

Він зажадав прибрати з макета таблички згадку про “Новоросії”, щоб не викликати додаткових збурень у суспільстві.

За підсумками засідання, міськрада погодилася з доводами Інституту.

Також протест Інституту зупинив ініціативу керівника Федерації профспілок Одеської області В'ячеслава Буратынского по установці на Куликовому полі поклінного хреста.

За словами Сергія Гуцалюка, Росія як і раніше використовує міфи навколо трагедії 2 травня 2014 року в пропагандистських цілях і Україна не повинна підігравати країни-агресора.

У мерії погодилися з доводами і це питання також було знято.

Раніше ми писали, в Одесі в торговій точці «Гурман» п'яна продавщиця нецензурно висловлювалася на адресу україномовного покупця.

На ролику, який оприлюднили в мережі, жінка не дозволяла говорити з нею на державну мову, тому що вважає, що в Одесі ніхто не розмовляє українською.

При цьому чоловік поводився з нею максимально коректно.

Відомий одеський активіст Дем'ян Ганул відвідав магазин, де розгорівся мовний скандал і повідомив , що керівництво мережі "Гурман" пообіцяло звільнити продавщицю.

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