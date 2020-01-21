У вівторок, 21 січня в Одесі трохи потеплішає

Про це повідомляє сайт sinoptik, пише Politeka.net

В Одесі похмурий ранок плавно перетече у ясний день, але ввечері небо знову опиниться у владі хмар. Без опадів. Вітер північно-західний.

Ранок

Температура: -2 –0

Тиск: 773 мм

Вологість: 82-86%

Вітер: 4,1-5,4 м/с

Суцільна хмарність.

День

Температура : +2 -+4 З

Тиск: 770-771 мм

Вологість: 61-66%

Вітер: 5,1-5,7 м/с

Хмарно з проясненнями

Вечір

Температура: 0 ° C

Тиск: 768-767мм

Вологість: 74-75 %

Вітер: 5,6-5,7 м/с

Похмуро.

Ніч

Температура: 0 -1С

Тиск: 774-775 мм

Вологість: 90-95%

Вітер 4,5-5,0 м/с

Похмуро

21 січня вшановується пам'ять Еміліана, сповідника. Раніше заметілі і бурани у цей день були звичним явищем, про що говорить і прислів'я: «Омелян, накрути буран». Слідкували у цей день в основному за вітром: якщо на Омеляна подме з півдня — літо буде грізним, а якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа.

Раніше ми повідомляли, синоптики приголомшили прогнозом на весну 2020. Незважаючи на те, що зима видалася аномально теплою, березень нагадає українцям про морозах і може зустріти снігами.

Квітень, за інформацією народного синоптика Леоніда Горбаня, виявиться теж холодним і вологим. Довгоочікуване тепло настане ближче до травня. Правда, і тут погода здивує українців і не дасть розслабитися. Горбань прогнозує спеку та посуху у травні. Тим, хто погано переносить "пекло", доведеться терпіти.

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