Одеська мерія виділили гроші на охорону пам'ятника імператриці Катерині II в оточенні її фаворитів
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Повідомляється, що на охорону скульптурної композиції, яка стоїть на Катерининській площі в центрі Одеси з міського бюджету витратять 1 млн 539,5 тис. гривень.
При цьому наголошується, що з цього питання проводили тендер, однак на ньому не розглядали альтернативні варіанти.
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Чиновники апелювали до постанови Кабміну, де сказано, що поліція охорони зобов'язана стерегти предмети державної частини музейного фонду України.
А постаті Катерини та її сподвижників як раз і є такими предметами. Вони знаходяться на балансі музею Блещунова.
У зв'язку з цим мерія вже підписала договір з поліцією про подальшу охорону скульптурної композиції.
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Прес-служба віце-мера повідомила, що, виявився водій автомобіля Ford Focus III 2016 року випуску з номерами 95VU001.
Тим часом місцеві ЗМІ з'ясували, що авто зареєстровано в Республіці Вірменія.
Вони зазначили, що ще недавно воно разъезжало по Москві, а в минулому році «Форд» продали.
Залишається загадкою, хто власник транспортного засобу і вдасться оштрафувати порушника.
Також ми писали, в Одесі під час новорічних і різдвяних свят почастішали випадки вандалізму.
Таку інформацію оприлюднила прес-служба муніципального департаменту міського господарства.
Тільки за період з 1 по 8 січня невідомі пошкодили сім пам'яток.
Повідомляється, що постраждали пам'ятники Іванові Франку, Адаму Міцкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницькому, жертвам Чорнобиля, меморіали загиблим правоохоронцям та жертвам нацистських розстрілів. Невідомі розмалювали панорамний ліфт в Грецькому парку.
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