22 січня погода в Одесі порадує плюсовою температурою, але засмутить сильним вітром

Про це пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За прогнозами синоптиків, в Одесі з самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без істотних опадів.

Метеорологи попередили про поривчастому північно-західному вітрі, 15-24 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 6-8 °С тепла.

По Одеській області очікуватиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 3-8 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

У цей день вшановується пам'ять святого Полиевкта. У народі про цей період січня говорили так: «Росте день у січні — росте і холод», що вказувало на наближення місяця лютого, який вважався найхолоднішим місяцем зими. Спостерігали наші пращури у цей день за домашніми тваринами: якщо худобу, випущений у двір, буде прагнути повернутися в хлів — бути незабаром снігу і холоду.

Раніше ми повідомляли, синоптики приголомшили прогнозом на весну 2020. Незважаючи на те, що зима видалася аномально теплою, березень нагадає українцям про морозах і може зустріти снігами.

Квітень, за інформацією народного синоптика Леоніда Горбаня, виявиться теж холодним і вологим. Довгоочікуване тепло настане ближче до травня. Правда, і тут погода здивує українців і не дасть розслабитися. Горбань прогнозує спеку та посуху у травні. Тим, хто погано переносить "пекло", доведеться терпіти.

Зазначимо, синоптик Гідрометцентру Тетяна Чорна розповіла, що зараз українці зіткнулися з аномальною зимовою погодою. Звичайно, і раніше траплялося, що погода в січні була теплою, але, за словами синоптика, вона раніше ніколи не трималася протягом усього місяця. Тепла погода без мінусової температури протримається в країні як мінімум до 23 січня. Потім стовпчик термометра може поповзти вниз, але незначно.

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