У Болграді Одеської області малолітні вандали у віці від 8 до 11 років розкурочили 17 вуличних ліхтарів

Молодиків вирахували за допомогою записів з камер відеоспостереження.

Про це повідомляє місцеве видання "Сокира".

Так як вандалами виявилися неповнолітні діти, за хуліганство покарають їх батьків.

Згідно з рішенням районного суду, місцевим жителям доведеться заплатити штраф за недостатньо сумлінне виконання батьківських обов'язків.

Також, всі три сім'ї змушені будуть оплатити 420 гривень судового збору.

Раніше ми писали, в одному з парків Одеси підлітки помітили камеру відеоспостереження і захотіли стати відомими.

Інцидент стався в Грецькому парку.

Молодики зраділи камері і вирішили «побешкетувати». Вони довго грали перед нею, а потім затюкали камеру слиною.

Користувачі мережі многвенно відреагували на поведінку підлітків гнівними коментарями. Вони відзначили, що музичний супровід до відео, як раз в тему.

«Зоопарк, вольєр з мавпами»,

«Все по класиці гендерної психології, хлопчаки вже не знають як перед панночкою замалюватися, шкода манерами розуму не вистачає. Батьки побачать ганьби не оберешся з таким вихованням. Переростуть звичайно але поки що, за "акторську гру" перед камерою ременя варті...Белобрысому 2-ве порції як центровому)) Ще й дівчину тепер не випустять з цими баранами нікуди якщо батьки побачать. І звідки стільки злості в кометах у деяких...?! Це відео не стільки про їх поколінні каже скільки про культуру і моральності того, хто його виховує...»

«Цирк поїхав, мавпи загубилися по дорозі»,

«Кожен самостверджується по своєму. І мені здається вони знали про камери, і про те що їх покажуть. Слави захотіли!», - пишуть вони.

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