Користувачі мережі в бурхливій дисскусії, яка розгорілася в соцмережах, поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі

Зокрема, засновник фонду допомоги військовим "Повернися живим" Віталія Дейнеги на своїй сторінці у Фейсбуці підняв тему української мови в Україні, пише Politeka.net

"Якщо хочете потренувати силу волі і непоступливість – спробуйте говорити українською мовою в Києві. Скрізь, де ви щось купуєте: "АТБ" або "Сільпо", кави або кіоск біля будинку, ресторан або шаурма, ринок або бутік. Просто спробуйте», - написав він.

В коментарях під постом користувачі мережі відзначили, що в Києві ніяких проблем з українською мовою немає, а ось в Одесі ситуація дуже складна.

«"Ти це в Одесі зроби)", "У Києві все ок. Це в Одесі всі перепитують: "прастите, шта?",

«В Одесі, наприклад, можна систематично спостерігати як касирки в супермаркеті щебечуть на українському між собою, але як тільки підходить україномовний покупець, так відразу переходять на російську"

«От в Одесі в одному музеї мені взагалі сказали, що мову тут нав'язують»,

"Ще в 80-х роках, коли приїжджала в Одесу, сестра не дозволяла мені в автобусі говорити українською. Мені було прикро до сліз", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, в Одесі розгорівся черговий скандал на ґрунті української мови.

В торговій точці «Гурман» п'яна продавщиця нецензурно висловлювалася на адресу україномовного покупця.

Жінка не дозволяла говорити з нею на державну мову, тому що вважає, що в Одесі ніхто не розмовляє українською.

При цьому чоловік-покупець поводився з нею максимально коректно.

Відомий одеський активіст Дем'ян Ганул відвідав магазин, де розгорівся мовний скандал, поспілкувався з керівництвом мережі і воно пообіцяло звільнити розбурхану продавщицю.

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