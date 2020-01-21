В Одесі в битком набитому пасажирами тролейбусі вибили скло

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Інцидент стався у вівторок, 22 січня, в тролейбусі, який курсує по маршрутом №2.

За словами очевидців, вони почули хлопок, після чого скло випало на задню площадку, де як раз були люди з маленькими дітьми.

Тим часом, в прес-службі КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що це було скло двері, і воно випало не саме, його вибили.

«Випадково або спеціально, поки неясно», - повідомив представник.

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Інцидент стався в суботу, 11 січня, в трамваї №10 біля зупинки «завод Стальканат».

Згідно з інформацією, вагон зробив зупинку і раптом несподівано зламався.

Двері трамвая також не відкривалися і пасажири опинилися замкнуті в громадському транспорті. Спасіння прийшло, коли один з пасажирів примудрився силою відкрити передні двері і тоді городяни змогли вийти на вулицю.

У зв'язку з поломкою біля заводу Стальканат на деякий час було заблоковано рух трамваїв на цій ділянці шляхів.

Наголошується, що пізніше було прийнято рішення зчепити його з іншим трамваєм, який знаходився позаду, штовхнути і розблокувати таким чином рух.

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Бійку зафіксували на камери очевидці і розмістив в мережі.

Зазначається, що інцидент трапився днями в одеському тролейбусі, курсировавшем за маршрутом №7.

Спочатку між пасажирками зав'язалася словесна перепалка з нецензурною лайкою, яка переростала в справжню боротьбу.

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