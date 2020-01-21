В Одесі перейменують деякі зупинки і увічнять видатних діячів

Про це стало відомо після засідання історико-топонімічної комісії в одеській міськраді, передає Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт міста.

Зокрема, зупинку трамваю №15 «Градоначальницкая» перейменують на «Академія зв'язку», № 1 і № 7 «Фабрика нетканих матеріалів» на «вул. Лиманна», а зупинку автобусних маршрутів «Пост ДАІ» біля Двох Стовпів на «У Двох Стовпів».

Також стало відомо, що члени комісії затвердили новий макет пам'ятної дошки репресованим кінематографістам, встановленої на фасаді Одеської кіностудії — туди внесуть ім'я Ісаака Бабеля.

У теж час на фасаді будинку на Ланжеронівській, 21 встановлять меморіальну дошку на честь губернатора Одещини і градоначальника графа Олександра Федоровича Ланжерона.

Раніше ми писали, Україна має перенести свою столицю на думку астролога Влада Росса.

«Я б радив перенести столицю з Києва в Одесу. Знаю, що така ідея обговорюється, хай поки і не дуже активно, в команді президента», — зазначив астролог.

Росс заявляє, що таким чином Україна отримає більше інвестицій.

«Було б непогано, якби гуморний президент переніс столицю гумору-місто. А якщо говорити серйозно, то саме Одеса володіє найбільшим потенціалом щодо залучення інвестицій. На це вказує і гороскоп Одеси. Тому, якщо нове керівництво країни перенесе столицю в Одесу, то в це місто підуть величезні гроші у вигляді інвестицій», — пояснив він.

Нагадаємо, фанат "руського миру" влаштував переполох в Одесі і поплатився, кадри

Як повідомляла Politeka, інтернет -агітатор спійманий на гарячому в Одесі: «чекає кожного»

Також Politeka писала, що любителя Путіна спіткала сумна доля в Одесі, фото: "чистий гадючник"