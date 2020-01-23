У центрі Одеси руйнується відомий пам'ятник архітектури, який знаходиться на вулиці Жуковського

Про це повідомив на сторінках соцмереж історик з Одеси Олег Луговий, пише Рoliteka.net.

Вчений зазначив, що будинок належав погоди Шейндли Лейбовне Єлисаветівської, яка володіла ним не менше двадцяти років перед Першою світовою війною.

«Споруди офіційно 1874 року, хоча по декору я б сказав, що пізніше реконструювався. Маю сумний спогад, що на початку 90-х по всьому фасаду був підпертий контрфорсами з колод. Тобто йому тоді вже було погано, але ймовірно зміцнили. Кутовий вхід під еркером бозна коли закритий і нескінченно прикрашає вулицю. А під дахом живуть особливо щирі любителі свого будинку, - зазначив Олег Луговий.

Зараз будівля, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, стара і продовжує з роками руйнуватися. Ліпнина на будівлі обсипається, як і штукатурка, яка неодноразово обвалювалася.

У той же час міська влада поки не планує займатися ремонтом і реставрації цього будинку.

А ось на охорону пам'ятника імператриці Катерині II в оточенні фаворитів гроші знайшли і не малі.

Наприклад на охорону скульптурної композиції, яка стоїть на Катерининській площі в центрі Одеси з міського бюджету витратять 1 млн 539,5 тис. гривень.

При цьому наголошується, що з цього питання проводили тендер, однак на ньому не розглядали альтернативні варіанти.

Чиновники апелювали до постанови Кабміну, де сказано, що поліція охорони зобов'язана стерегти предмети державної частини музейного фонду України.

А постаті Катерини та її сподвижників як раз і є такими предметами. Вони знаходяться на балансі музею Блещунова.

У зв'язку з цим мерія вже підписала договір з поліцією про подальшу охорону скульптурної композиції.

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