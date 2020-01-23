У той час, поки вся країна 22 січня відзначала День Соборності України, в Одесі, деякі мешканці, не могли пригадати, яке свято було в цей день
Про це повідомляють місцеві ЗМІ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
22 січня журналісти вийшли на вулиці Одеси і поцікавилися у городян: "чому 22 січня вулиці міста прикрашені Державними прапорами" і "чим важливий цей день для України та українців".
Проте, як виявилося, деякі одесити просто забули про свято.
"Вчора був "день обнімашек", а сьогодні не знаю...День Соборності? Ой, я так запрацювалась, що навіть не пам'ятаю, яке сьогодні число".
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"Чесно кажучи, немає, не знаю, на жаль".
"Ні, не знаю...День Соборності? Ні, я не знаю", - розповіли вони.
Знайшлися серед респондентів і ті, хто знають і про свято, і про те, коли саме Україна возз'єдналася.
"Це об'єднання людей з різними думками, а також поняття того, що Україна все-таки цілісна, єдина і нема чого нас розділяти".
"Нашої соборності вже більше ста років. Для мене, як і для кожного свідомого громадянина України, соборність – це єдність всього українського народу, неважливо Західна Україна, Південь або Схід. Ми всі живемо в одному прекрасному державі, яке повинні любити, цінувати, піклуватися, щоб у нього було благополуччя, порядок, мир. Кожен на своєму рівні повинен відчувати цю соборність в серце".
Раніше ми писали, користувачі мережі бурхливої дисскуссии, яка розгорілася в соцмережах, поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі.
Зокрема, засновник фонду допомоги військовим "Повернися живим" Віталій Дейнега на своїй сторінці у Фейсбуці підняв тему української мови в Україні.
"Якщо хочете тренувати силу волі і непоступливість – спробуйте говорити українською мовою в Києві. Скрізь, де ви щось купуєте: "АТБ" або "Сільпо", кави або кіоск біля будинку, ресторан або шаурма, ринок або бутік. Просто спробуйте», - написав він.
В коментарях під постом користувачі мережі відзначили, що в Києві ніяких проблем з українською мовою немає, а ось в Одесі ситуація дуже складна.
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