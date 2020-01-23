У мережі з'явилося відео з Одеси, на якому відображено, як чоловік споганив могилу, випорожнившись на неї
Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі "Х**вий Київ", пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
Його застукав на місці «злочини» одесит, який прийшов на кладовище провідати могилу свого брата. Він злякав чоловіка своїм криком, і той почав тікати. Одесит зі своїми друзями кинувся за ним.
«Хлопець йшов на кладовище провідати брата...... в результаті - обосан**я могила і якусь х** справляє месу. Це Одеса.", - сказано в повідомленні Телеграм-каналу.
«Може закінчитися зміною влади»: в Україні назріває бунт через важливу реформу
Горбунов похвалився шикарним відпочинком з Осадчою, мережа кипить: «Живуть же люди...»
Зеленського сильно образили: розкрилися справжні зарплати президента і Разумкова, цифри вражають
Каменських похвалилася мокрим тілом в чорному бікіні: "У Насті вид ззаду краще!"
Одесит повідомив про подію в місцеву поліцію, але там він почув відмову.
За словом хлопця місцеві ЗМІ також відмовилися давати розголосу цієї події.
Раніше ми писали, в одному з парків Одеси підлітки помітили камеру відеоспостереження і захотіли стати відомими.
Інцидент стався в Грецькому парку.
Молодики зраділи камері і вирішили «побешкетувати». Вони довго грали перед нею, а потім затюкали камеру слиною.
Користувачі мережі многвенно відреагували на поведінку підлітків гнівними коментарями. Вони відзначили, що музичний супровід до відео, як раз в тему.
«Зоопарк, вольєр з мавпами»,
«Все по класиці гендерної психології, хлопчаки вже не знають як перед панночкою замалюватися, шкода манерами розуму не вистачає. Батьки побачать ганьби не оберешся з таким вихованням. Переростуть звичайно але поки що, за "акторську гру" перед камерою ременя варті...Белобрысому 2-ве порції як центровому)) Ще й дівчину тепер не випустять з цими баранами нікуди якщо батьки побачать. І звідки стільки злості в кометах у деяких...?! Це відео не стільки про їх поколінні каже скільки про культуру і моральності того, хто його виховує...»
«Цирк поїхав, мавпи загубилися по дорозі»,
«Кожен самостверджується по своєму. І мені здається вони знали про камери, і про те що їх покажуть. Слави захотіли!», - пишуть вони.
Нагадаємо, що над символом російської імперії поглумилися в Одесі, фото
Як повідомляла Politeka, центр Одеси перетворився в зону лиха "за рахунок городян": кадри розрухи
Також Politeka писала, рогата худоба заполонила популярний пляж в Одесі: кадри свавілля вражають