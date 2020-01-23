У центрі Одеси група молодиків вирішила розтрощити новорічну інсталяцію

Як пише Politeka.net про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар віце-мера Одеси Микола Покровський.

За його словами, інцидент стався вночі в Стамбульському парку.

Працівники муніципальної охорони під час патрулювання зловили на гарячому групу п'яних підлітків, які ламали елементи святкової інсталяції.

«Молоді люди агресивно відреагували на зауваження муніципалів і навіть намагалися затіяти бійку. Щоб втихомирити хуліганів, охороні довелося застосувати газовий балон “Терен-4”, - написав Покровський.

На місце викликали поліцейських, які забрали вандалів на допит в Приморське відділення.

Раніше ми писали, в одному з парків Одеси підлітки помітили камеру відеоспостереження і захотіли стати відомими.

Інцидент стався в Грецькому парку.

Молодики зраділи камері і вирішили «побешкетувати». Вони довго грали перед нею, а потім затюкали камеру слиною.

Користувачі мережі многвенно відреагували на поведінку підлітків гнівними коментарями. Вони відзначили, що музичний супровід до відео, як раз в тему.

«Зоопарк, вольєр з мавпами»,

«Все по класиці гендерної психології, хлопчаки вже не знають як перед панночкою замалюватися, шкода манерами розуму не вистачає. Батьки побачать ганьби не оберешся з таким вихованням. Переростуть звичайно але поки що, за "акторську гру" перед камерою ременя варті...Белобрысому 2-ве порції як центровому)) Ще й дівчину тепер не випустять з цими баранами нікуди якщо батьки побачать. І звідки стільки злості в кометах у деяких...?! Це відео не стільки про їх поколінні каже скільки про культуру і моральності того, хто його виховує...»

«Цирк поїхав, мавпи загубилися по дорозі»,

«Кожен самостверджується по своєму. І мені здається вони знали про камери, і про те що їх покажуть. Слави захотіли!», - пишуть вони.

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