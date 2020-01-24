Як і 100 років тому ворог – той самий, методи ті ж

В Одесі відкрилася історична фотовиставка, метою якої є розвінчання імперських та радянських міфів про жителів та історію міста

Фоторепортаж оприлюднив інформаційний портал УСІ.

Зазначимо, що пересувна виставка "Українське військо: 1917-1921" відкрилася в Одеському історико-краєзнавчому музеї.

Відвідати її можуть всі бажаючі до 9 лютого.

На виставці показані кілька десятків стендів з фотографіями та інформацією про структуру армій Української Народної Республіки та Української Держави, про всіх родах військ і про бойовий шлях підрозділів, які воювали за незалежність України сто років тому.

Виставку організував Південний міжрегіональний центр Українського інституту національної пам'яті.

Як розповів керівник центру Сергій Гуцалюк, Одеса відігравала важливу роль у формуванні українського війська: тут була сформована 10-тисячна Одеська гайдамацька дивізія, начальником штабу якої був легендарний командир Всеволод Змієнко.

«Завдання Українського інституту національної пам'яті – розвінчання імперських та радянських міфів про нашому народі і до нашої історії. Ця виставка – один з інструментів цього, – зазначив Гуцалюк.

У виставці використовували матеріали з різних архівів, Музею української революції, фонду Центрального державного кіно-фото-фоно-архіву та інших установ.

Координатор Товариства організацій учасників АТО Одещини Олександр Голопотелюк вважає, що подібні виставки дуже важливі.

«Ті події, які були сто років тому, дуже нагадують сьогоднішній день. Тоді ворог теж йшов зі сходу, ворог – той самий, методи ті ж. Дуже важливо, щоб молодь знала і пам'ятала про це, – розповів він.

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Його застукав на місці «злочини» одесит, який прийшов на кладовище провідати могилу свого брата. Він злякав чоловіка своїм криком, і той почав тікати. Одесит зі своїми друзями кинувся за ним.

«Хлопець йшов на кладовище провідати брата...... в результаті - обосан**я могила і якусь х** справляє месу. Це Одеса.", - сказано в повідомленні Телеграм-каналу.

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