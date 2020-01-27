В Одесі жителі Фонтану скаржаться на велику стихійну звалище, яка утворилася біля їх будинку

Як пише місцеве видання "Думська", звалище разгослась біля будинку №18 за Педагогічної вулиці і доставляє незручності жителям району.

«Бігають щури, бродячі собаки, сморід, антисанітарія. Вітер розносить непотріб по всьому району», — говорить одна з одеситок.

Зараз небайдужі одесити намагаються залучити до проблеми увагу міських служб і ліквідувати звалище.

Користувачі мережі миттєво відреагували на події.

В коментарях одесити відзначили, що звалищі не менше 5 років і вона з'явилася після того, як побудували поруч розташований житловий комплекс.

«На тому пустирі звалище, на моїй пам'яті вже років 5, як здали цей житловий комплекс», «Поки будувався лимнос, ця звалище і зростала. місцеві ж жителі самі неодноразово туди викидали свій побутове сміття. хоча бак коштує в 20 метрах. самі засрали, тепер приберіть мовляв за нами»,

«Ну є господар цієї ділянки, який купив його і зобов'язаний містити свою ділянку в чистоті і поруч прилеглу територію, проте ЖКС не бачить господаря, хоча знає що там буде будуватися висотка; так ж там море озеро вже 10 років», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, в одному з районів Одеси комунальники не вивозять сміття, а спалюють його прямо біля будинку з мешканцями

Про це поскаржилися обурені мешканці.

З їх розповідей, на розі будинку №53 на проспекті Небесної сотні, з боку приватного сектора, систематично спалюється сміття на звалищі. Поруч розташована «поляна», де грає багато дітей, гуляють мами з колясками, ходять люди.

«І з року в рік, день у день спостерігаємо це видовище! Живу в сусідньому будинку, часто доводиться проходити через це місце. Невже жоден можновладець не бачив цього страшного спустошення? У бік трамвайної лінії є ще одне сміттєзвалище, там теж спочатку збирають потім спалюють сміття», — кажуть одесити.

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