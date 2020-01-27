Евакуація займе не менше 100 днів і буде потрібно 20 мільйонів

Жителі Одеси і туристи ризикують провести курортний сезон з затонулим танкером Delfi, який знаходиться в районі пляжу Дельфін

Справа в тому, що евакуація судна при сприятливих умовах займе не менше 100 днів і наце потрібно буде 20-25 мільйонів гривень.

Про це йшлося у ході апаратної наради в одеській мерії, пише Politeka.net

Власник судна за законом зобов'язаний усунути його своїми силами і повинен надати план робіт до 28 січня, однак він поки не виявляв інтересу.

«Після закінчення терміну цим повинна зайнятися адміністрація морських портів, однак на все про все їм потрібні 20-25 мільйонів гривень і 100 днів. То є, навіть якщо роботи почнуться в початку березня, ми застанемо їх на протягом всього курортного сезону, що дуже погано», — заявив віце-мер Олесь Янчук.

Але судячи з усього, цього не відбудеться, і роботи змушена буде взяти на себе Адміністрація морських портів.

Варто відзначити, що затонулий танкер буде залучати екстремалів та туристів, а з потеплінням це може становити небезпеку для їх життя і здоров'я.

Тому у планах міської влади встановити охорону самого судна і території пляжу.

Нагадаємо, вночі 22 листопада з-за сильного шторму в море біля берегів Одеси зазнав лихо корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину. Екіпаж корабля під Одесою відмовився евакуюватися і подавати сигнал SOS на вимогу судновласника. Рятувальники не змогли підійти до корабля з-за сильного шторму, на березі моря була розгорнута спасательнгая операція.

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