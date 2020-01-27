В Одесі величезними темпами зростає кількість хворих на грип і ГРВІ, у більшості випадків - це діти від 5 до 14 років

Про це повідомили під час конференції представники лікувальних закладів в Одесі, пише Рoliteka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

В Одесі епідемічний поріг по грипу та ГРВІ перевищено на 7,6%. Це свідчить про початок епідемічного підйому захворюваності. 74% хворих — це діти у віці від 5 до 14 років.

За інформацією директора одеської инфекционки Світлани Лаврюкової, щодня в лікарні надходить 18-25 осіб, яким ставлять діагноз «грип» чи «ГРВІ». За словами медика, важкої пневмонії у жодного пацієнта не виявлено.

«На інфекційні відділення та лікарні зараз лягло велике навантаження. Всі ліжка стаціонарного лікування зайняті. Тому, якщо ви помітите які-небудь симптоми у ваших дітей, то необхідно викликати до себе лікаря або невідкладну медичну допомогу з дитячої поліклініки», - повідомила глава департаменту охорони здоров'я Ганна Луньова.

Раніше ми писали, з вівторка, 28 січня, всі школи Одеси закривають на двотижневий каратин.

Таке рішення прийняли чиновники на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Одеської міськради.

Всіх учнів відправлять на вимушені канікули у зв'язку з перевищенням в Одесі епідпорогу за кількістю хворих на грип і ГРВІ.

У міськраді зазначили, що дане рішення – превентивна міра, щоб не допустити поширення інфекції.

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