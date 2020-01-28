В Одесі вже здають в оренду приміщення у старовинному будинку Руссова, який відреставрували

Відповідні оголошення агенції нерухомості на сайті « OLX», пише Politeka.net

Так, в оренду можна вибрати приміщення від 120 до 380 метрів. Тут ріелтори пропонують організувати офіси, магазини, ресторани або бутіки.

У приміщенні відомого пам'ятника архітектури буде розташовуватися бізнес центр, кафе, літні і зимові майданчики з видом на центр.

Зараз ріелтори пропонують зняти приміщення під офіс, магазин, салон або ресторан. Також пропонується зробити ремонт під побажання клієнта. В оренду можна вибрати приміщення від 120 до 380 метрів.

Звернемо увагу, що ціни за оренду чималі.

Зокрема, в оренду здають цілий поверх, літню або зимову майданчик зі скляним дахом.

Ціни на приміщення варіюються від 10 до 50 доларів США за квадратний метр.

Багатостраждальний будинок Руссова урочисто відкрили після першого етапу реставрації 27 грудня минулого року. Цей етап обійшовся міській скарбниці в 150 млн 105 тисяч гривень. Роботи фінансуються за рахунок коштів мільярдного кредиту, взятого мерією в державному «Укргазбанку».

З одеського бюджету, який формується за рахунок податків городян, також виділили 315 тисяч на охорону будівлі, в якому будуть розташовуватися приватники.

Зазначимо, що будівля ще не ввели в експлуатацію, оскільки попереду – громадські слухання щодо того, як використовувати частину будівлі, що належить міськраді. Після голосування депутати також повинні будуть зняти статус аварійного з пам'ятки архітектури.

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