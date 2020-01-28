Танкер "Делфі", який зазнав катастрофи біля одеського берега, насправді належить екс - депутату -регіоналу Олегу Ковтунову

Таку інформацію виданню "Думська" оприлюднили власні джерела в Морськоїадміністрації Одеси.

Згідно з даними, справжній власник танкера, Олег Ковтунов, заснував майже два десятки компаній, зареєстрованих в Одесі і Миколаєві, серед них ТОВ «Профістрой», ТОВ «Аліотта», та інші.

Наголошується, що деякі займаються оптовою торгівлею нафтопродуктами.

ЗМІ повідомили, що в 2007 році Ковтунов, який тоді був депутат Миколаївської облради від Партії регіонів, використавши документи свого шофера, оформив банківський кредит на суму 24 тисячі гривень. Ні однієї виплати за погашення кредиту в фінустанова не надійшло. Через кілька місяців служба безпеки миколаївської філії банку знайшла громадянина, на якого був оформлено кредит. З'ясувалося, що чоловік ніякого кредиту не брав, про використанні його не знав, а на підприємстві Ковтунова він вже давно не працює.

«Співробітники служби безпеки приїхали до Ковтунова і спробували домовитися про погашення кредиту, але розмови не вийшло. Тоді вони попередили депутата, що вони будуть змушені звернутися до його партійному керівнику Миколі Круглову, на що Ковтунов відповів (дослівно): «Мені п…ї», - йдеться в публікації.

Як стало відомо, в 2008 році бізнесмена виключили з партії, а в 2009 році він позбувся і депутатського мандата. Підставою став набрав силу вирок Очаківського міськрайонного суду, який визнав Ковтунова винним за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоправство).

Також серед «подвигів» власника «Делфі» махінації з земельними ділянками та перепродаж пляжів в околицях Очакова.

Варто відзначити, що зараз формальним власником танкера є британська компанія MISTER DRAKE PC з юридичною адресою в Лондоні.

«Схожу назву носить і одеська компанія Ковтунова (ТОВ «Містер Дрейк»), що займається «неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», пише видання.

До цього чиновники називали власниками інші англійські юридичні особи, які фігурували у кримінальних справах, пов'язаних з діяльністю олігарха Сергія Курченко, який близький до екс-президенту Віктору Януковичу.

«Протягом 2012-2014 бізнесмен організував схему контрабандного ввезення на територію України нафтопродуктів. Їх оформляли як транзитний вантаж або як українську продукцію (Одеського нафтопереробного заводу), хоча на насправді продавали тут. Це дозволяло ухилятися від сплати податків, зборів та платежів. У схемі були задіяні службові особи цілого ряду приватних підприємств, посадові особи державних органів, тому числі співробітники митниці, а також десятки судів. Серед них а і танкер «Делфі»., - повідомляє видання.

За даними джерела в поліції, танкер брав участь у контрабандних перевезеннях до 2018 року, поки не пошкодив машину, ставши несамохідним. Тоді судно відбуксирували в нейтральні води у порту Южний, де воно працювало стаціонарної «бензоколонкою» плавучим складом для нафтопродуктів, тому числі контрабандних.

Нагадаємо, танкер зазнав лиха біля берегів Одеси, на борту багато людей: кадри ПП

Як повідомляла Politeka, аварія танкера в Одесі переросла в екологічну катастрофу, правду не приховати: "перевищує в 90 разів"

Також Politeka писала, про те, як виглядає одеське узбережжя після свят, фото: "Затонулий танкер і моржі"