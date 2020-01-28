В курортному селищі Затока жителі мітингували проти свавілля місцевої влади, які дерибанять землю і віддають узбережжі під забудову

Про це повідомляє Думская. (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця)

Півсотні розгніваних людей зібралися на акцію протесту біля будівлі селищної ради. Мешканці обурені тим, що представники місцевої влади безкарно провертають схеми захопленню земельних ділянок підприємців, а узбережжя віддають під забудову.

«Виступаємо проти проведення таємних сесій, щоб вони землю не привласнювали собі. Хочемо, щоб рішення викладав на своєму сайті, щоб всі було чесно і прозоро», — розповіла протестує.

Організував мітинг адвокат Станіслав Клименко, який веде близько десятка «земельних» справ в Затоці.

Як розповів юрист, сесії селищної ради проводять у закритому режимі і після кожної них підприємців селища чекають «сюрпризи» розриви орендних угод або просто раптова зміна власника ділянки.

Він зазначив, що бажаючих прийняти участь в мітингу було більше, але деякі бояться.

«Секретар селищної ради звинувачується в організації замовного вбивства. Люди розумно вважають, що з ними теж може щось статися в плані криміналу. Вони просто бояться за своє життя, за своє майно», - пояснив він.

Раніше ми повідомляли, в Одесі під стінами мерії люди зібралися на мітинг проти забудови схилів на Фонтані, санаторію «Червоні зорі» і Польського узвозу.

«Я вважаю, що треба ввести мораторій на забудови схилів і перевірити всі дозвільні документи, які видавались на забудови схилів. Ми висловлюємо свою громадянську позицію, тому що неможливо терпіти. Нам обіцяли, що зроблять наше питання на сесію. Ми були на комісії, поки чекаємо, у нас мирний протест», — говорить одесит Станіслав Синіцин.

Як розповів одеський активіст Юрій Дяченко, вчора на земельній комісії вирішили внести до порядку декілька питань про забудову схилів, і люди прийшли нагадати чиновникам, до чого такі голосування приводять у підсумку.

Митинг в Затоке Активисты и жители Затоки собрались на протест перед стенами поселкового совета. Однако в рабочее время чиновников на месте не оказалось. Gepostet von Думская ТВ am Dienstag, 28. Januar 2020

Нагадаємо, що над символом російської імперії поглумилися в Одесі, фото

Як повідомляла Politeka, центр Одеси перетворився в зону лиха "за рахунок городян": кадри розрухи

Також Politeka писала, історична гордість руйнується на очах одеситів, фото: у мерії розводять руками