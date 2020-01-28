По Одесі прокотилася хвиля страшних підпалів
Сьогодні вночі два автомобілі горіли на подвір'ї будинку на Черьомушках.
Відео на камери телефонів очевидці зняли і оприлюднили в місцевих пабликах, пише Politeka.net
За інформацією місцевих ЗМІ, у дворі будинку на вулиці Малиновського, 53а, горів припаркований автомобіль «Мерседес». Вогнем пошкоджена і стояла поруч, «Тойота».
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Повідомляється, що у «Мерседеса» вигоріла передня частина. Власниця авто стверджує, що її машину підпалили.
Ще один підпал автомобіля стався на минулих вихідних в Одесі.
За інформацією обласного ДСНС, займання сталося після півночі в Одесі на вулиці Академіка Корольова.
Сигнал про подію надійшов у службу порятунку о 00:47 і вже через 4 хвилини на місце події прибули пожежники.
«В 01:04 загорання було ліквідовано на площі 2 квадратних метра. Вогонь пошкодив передню частину машини. На щастя, обійшлося без постраждалих», - розповіли рятувальники.
Схожий інцидент стався в місті Білгород-Дністровському Одеської області. На перетині вулиць Першотравнева і Шабська загорівся автомобіль.
У відомстві зазначили, що оперативно прибулі на місце рятувальники не дали вогню поширитися на велику площу і вже через 10 хвилин їм вдалося загасити палаючий автомобіль.
В результаті пожежі було пошкоджено моторний відсік легковика та панель приладів. У цій пожежі, як і в нічному, ніхто не постраждав.
Також ми писали, в місті Рені Одеської області загорівся автобус з бійцями Нацгвардії всередині.
ПП з автобусом сталося в центрі Рені, при цьому всередині транспортного засобу знаходилися більше десятка нацгвардейцев.
За розповідями жінки, вона чекала маршрутне таксі на зупинці, коли побачила, як з-під капота автобуса повалив дим.
Водій терміново висадив всіх, хто знаходився всередині бійців.
Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.
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