Кожен день новий випадок

По Одесі прокотилася хвиля страшних підпалів

Сьогодні вночі два автомобілі горіли на подвір'ї будинку на Черьомушках.

Відео на камери телефонів очевидці зняли і оприлюднили в місцевих пабликах, пише Politeka.net

За інформацією місцевих ЗМІ, у дворі будинку на вулиці Малиновського, 53а, горів припаркований автомобіль «Мерседес». Вогнем пошкоджена і стояла поруч, «Тойота».

Повідомляється, що у «Мерседеса» вигоріла передня частина. Власниця авто стверджує, що її машину підпалили.

Ще один підпал автомобіля стався на минулих вихідних в Одесі.

За інформацією обласного ДСНС, займання сталося після півночі в Одесі на вулиці Академіка Корольова.

Сигнал про подію надійшов у службу порятунку о 00:47 і вже через 4 хвилини на місце події прибули пожежники.

«В 01:04 загорання було ліквідовано на площі 2 квадратних метра. Вогонь пошкодив передню частину машини. На щастя, обійшлося без постраждалих», - розповіли рятувальники.

Схожий інцидент стався в місті Білгород-Дністровському Одеської області. На перетині вулиць Першотравнева і Шабська загорівся автомобіль.

У відомстві зазначили, що оперативно прибулі на місце рятувальники не дали вогню поширитися на велику площу і вже через 10 хвилин їм вдалося загасити палаючий автомобіль.

В результаті пожежі було пошкоджено моторний відсік легковика та панель приладів. У цій пожежі, як і в нічному, ніхто не постраждав.

Також ми писали, в місті Рені Одеської області загорівся автобус з бійцями Нацгвардії всередині.

ПП з автобусом сталося в центрі Рені, при цьому всередині транспортного засобу знаходилися більше десятка нацгвардейцев.

За розповідями жінки, вона чекала маршрутне таксі на зупинці, коли побачила, як з-під капота автобуса повалив дим.

Водій терміново висадив всіх, хто знаходився всередині бійців.

Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

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