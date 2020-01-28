Цей рік не став винятком

На поромній переправі між Одесою і Чорноморському знову оселилися зграї лебедів і качок

Як повідомляють місцеві ЗМІ, лебеді, качки і лиски прилітають сюди кожен рік і 2020 рік не став винятком для цих красивих і благородних птахів. На самому початку грудня вони знову з'явилися на поромній переправі між Одесою і Чорноморському.

Одесити і жителі Чорноморська з настанням перших зимових холодів приїжджають сюди з дітьми, прихопивши з собою батони хліба, щоб погодувати водоплавних птахів.

Зазначимо, що орнітологи не рекомендують годувати водоплавних птахів хлібом. Якщо ви все ж хочете пригостити пернатих, краще запропонувати їм запаренное гарячою водою зерно (овес, пшениця, просо, ячмінь) або дрібно нарізані овочі.

Раніше ми писали, в Одеській області через аномально теплу погоду почали вити гнізда червонокнижні птахи.

Еколог Іван Русев повідомив, що біля Національного природного заповідника “Тузлівський лимани” було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.

За словами Русєва, ця рідкісна птиця, як орлан-білохвіст зустрічається в цих місцях переважно восени і взимку. І досить часто його можна спостерігати тут на зимівлі.

Але в цьому році з-за аномального тепла дуже рано почали піклуватися про гніздуванні.

Також ми писали, в Одеському зоопарку, завдяки нинішньої теплої зими, теплолюбні тварини комфортно себе почувають на відкритому повітрі.



Турбуватися за звірів, які сплять взимку, теж не варто - вони занурилися в сплячку, незважаючи на погоду.

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