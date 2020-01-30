Суд покарав одесита, який в забороненої російської соцмережі «ВКонтакті», постив антидержавні гасла і обзивав українських бійців

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Київського районного суду.

Згідно з рішенням, житель Одеси в інтернеті закликав жителів південної та південно-східній частині території України відокремитися, а також обзивав українських військових. Всього він залишив 4 таких поста: три в 2014 році і ще один в 2016.

Наголошується, що чоловік визнав себе винним і 21 січня 2020 року уклав угоду з прокурором.

При цьому суд засудив його до 5 років позбавлення волі, але від реального покарання звільнив, призначивши 3 роки умовно.

Крім того, одеситу доведеться відшкодувати державі 10 990 грн, які витратили на проведення лінгвістичної експертизи.

Раніше ми писали, в Одесі бізнесмен з антиукраїнською позицією вирішив закрити свій скандальний ресторан.

Про це сам господар Дмитро Копилов повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, заклад «Че Гевара», що на проспекті Шевченка, працював у збиток, тому що його цуралися клієнти, які не мають бажання фінансувати проросійського сепаратиста.

«Щоб видати зарплату персоналу, доводилося з дому гроші тягати. До перевороту справи йшли нормально, а потім все гірше і гірше. Плюс не можна заважати свої погляди і політику з бізнесом. Багато перестало до мене людей ходити, у зв'язку з тим, що я сепаратист. Так і говорили, «у вас власник сепар, не підемо до вас». Плюс багато хто мене знають, не можу знижку відмовити», — поскаржився бізнесмен.

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