Чиновники з одеської мерії злякалися спалаху китайського коронавіруса та грипу, і вирішили убезпечити себе на роботі

Про це повідомляє видання Пушкинська

Зокрема, при в ході в мерію Одеси всім відвідувачам міряють температуру і видають захисні маски. Такі заходи безпеки проти грипу, а також китайського коронавіруса було прийнято 30 січня під час засідання виконкому міськради.

Маски і тепловізор надала Одеська обласна організація "Червоного хреста".

За словами співробітниці організації Людмили Витюкової, яка чергує на вході в мерію, ніхто не змушує людей, що входять в будівлю, брати маски і вимірювати температуру – відвідувачі роблять це добровільно.

Раніше ми писали, в Одесі панікують через небезпеку зараження

китайським коронавірусом у питній воді.

Проте прес-служба філії «Інфоксводоканал» відреагувала на ситуацію.

Співробітники водоканалу заявили, що ці повідомлення містять недостовірну інформацію та носять провокативний характер.

"На сьогоднішній день водопровідна вода, що постачається споживачам з річки Дністер, відповідає усім діючим Державним санітарним нормам та вимогам. Якість води перевіряється цілодобово за більш ніж 55 показниками, крім того її безпека була підтверджена останніми результатами аналізів "Одеського лабораторного центру Моз України", – йдеться у повідомленні.

У філії закликали одеситів не піддаватися на провокації і не впадати в паніку.

А тим часом, за минулу добу в Китаї зареєстровано 1 982 нових випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом.

Всього в Китаї з початку спалаху захворювання підтверджено 9 692 випадків зараження коронавірусом, летальний результат зафіксований у 213 випадках. Після успішного курсу лікування з лікарень виписано 171 людина.

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