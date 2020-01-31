Ці місця не покажуть туристам

В мережі показали самий занедбаний район на околиці Одеси

За кількістю «заброшек», Одеса впевнено займає одне з перших місць в Україні.

Ми вирішили зробити невелику підбірку фотографій в перлині Чорного моря, які не покажуть туристам.

Мова йде про промзону, яка знаходиться біля заводу «Стальканат-Силур» .

На околиці Одеси, між Слобідською і Хаджибеївськую дорогою, знаходиться селище Вапняне. Однойменна вулиця і прилеглі до неї провулки розташовані на схилі і являють собою нетрі з приватною забудовою, горами сміття, залишками промислових об'єктів і розбитою інфраструктурою. Тут не скрізь можна пройти, а сходи на схилах руйнуються і сповзають.

Фоторепортаж оприлюднило місцеве видання Odessa.online.

Своєрідне гетто.

Раніше ми писали, жителі Одеси і області відчули підземні поштовхи

вся справа в тому, що у Румунії в ніч на 31 січня стався потужний землетрус. Згідно з даними Google, землетрус магнітудою 5,1 зафіксували на глибині 140 кілометрів. Сейсмічна активність становила в 3:26.

Епіцентр його знаходився в горах Вранча, недалеко від міста Фокшани.

Одесити в соцмережах поділилися враженнями від пережитого. Особливо землетрус відчули жителі висоток. У деяких приміщеннях відкривались шафи.

«Добре так трухануло, пару раз», «Я теж відчув, дивився тб», «Я відчув, але начебто був один поштовх і все», «У білгород-Дністровському в 4 ранку було», - пишуть жителі Одещини.

Також ми писали, що Одеса пропала в рейтинг міст з найбільш завантаженим автомобільним рухом у світі.

За даними компанії TomTom, Одеса опинилася на 18-му місці в рейтингу міст з найбільш напруженим рухом. При цьому було проаналізовано рух 416 містах 57 країн світу.

Наголошується, що Одеса потрапила в цей аналіз вперше.

Нагадаємо, одеситка без одягу дала жару біля ялинки в центрі міста: пустощі потрапили на камеру

Як повідомляла Politeka, у мережі показали Одеси часів СРСР очима іноземців

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