Під Одесою відзначилася місцева чиновниця-любителька «руського миру», яка стала посміховиськом в мережі після безглуздої вечірки
Зокрема, у Фонтанці голова сільради Наталія Мішина влаштувала імператорську карнавальну ходу, а сама вбралася в костюм російської імператриці.
На це звернув увагу активіст Сергій Стерненко, який оприлюднив відео дивних розваг місцевих чиновників, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"А ось нещодавно Наталія влаштувала вечірку разом з місцевими чиновниками. Мішина в ролі російської імператриці, а інші - її "придворні". 2020 на вулиці. У нормальній країні вона б вже давно сиділа. Але у нас вона продовжує сидіти на схемах, красти гроші з бюджету і пропагувати ідеї окупантів", - відзначає Стерненко.
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Побачене викликало бурхливу дискусію серед користувачів мережі, які припустили, що такі розваги змушують засумніватися в душевному здоров'ї учасників. Деякі нарікають, куди дивиться СБУ, так як любителі "руського миру" і далі продовжують вільно себе почувати в Одесі.
«Це клініка! У них що-то з мізками, або лікувати, або безнадія", «Боже, який пекло», «На здорову голову не натягнеш»,
"Карнавал моральних виродків", "То у них рольові ігри", "Бал вати – це феєрично",
«Постійно одне єдине питання, навіщо нам сбу ???? 🙄 Чому ось ці всі тб*ри вільно почувають себе у нас !!!!»,
«Яке село така і сельрада»,
«Одеса взагалі ватне місто, не забувайте, що пам'ятник Катерині встановлений ватанами, досі стоїть там .... це серйозно, це дуже серйозно! Вони вдарять нам у спину, коли буде масштабний движ. Я прожив у цьому славному місці 16 років, і знаю, що кажу»,- обурюються в мережі.
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