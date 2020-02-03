У мережі з'явилося відео, як два водії тролейбусів побилися між собою

Як пише Politeka.net, бійку зафіксували на камери очевидці і розмістив в місцевому паблику. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався на зупинці "Селекційний інститут". Причиною бійки стало те, що одному з водіїв не сподобалося, що другий зупинився занадто близько до нього.

Він підійшов до колеги і став з'ясовувати з ним стосунки. Другий у боргу не залишився.

Зав'язалася бійка, за якою спостерігали ошелешені пасажири обох тролейбусів. Дехто з них не став чекати фіналу і вийшов, не заплативши за проїзд.

Після інциденту кожен з тролейбусників поїхав по своєму маршруту.

Тим часом у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс» відреагували на те, що трапилося.

«Обидва водія тимчасово відсторонені від роботи і будуть піддані дисциплінарному покаранню. Буде покараний також і керівник тролейбусного депо за неналежну роботу з персоналом», — повідомив представник КП.

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Бійку влаштували на розі вулиць Дерибасівської та Катерининської.

Причина конфлікту невідома. За словами очевидців, у бійку втрутився випадковий перехожий, який розпилив газовий балончик в обличчя одному з забіяк і пішов.

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Вранці на вулиці Балківській в районі автовокзалу, водій «Nissan Juke» підрізав «Chevrolet».

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