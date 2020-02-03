В мережі показали, як виглядало одеське узбережжя ввечері, 2 лютого

Красу безлюдного пляжу оприлюднив інформаційний портал usionline .

Наголошується, що вдень, 2 лютого, повітря в Одесі прогрілося до +15 С і на пляжах почався справжній аншлаг.

Тисячі одеситів і гостей міста вийшли на прогулянку вздовж моря і в парки. При цьому вільних місць на пляжі практично не було.

Але вже ближче до вечора пішов дощ і можна було спостерігати красу пустельних пляжів.

Для порівняння, ось так виглядало узбережжі вдень, в неділю 2 лютого.

Раніше ми писали, на поромній переправі між Одесою і Чорноморському знову оселилися зграї лебедів і качок.

Лебеді, качки та лиски прилітають сюди кожен рік і 2020 рік не став винятком для цих красивих і благородних птахів. На самому початку грудня вони знову з'явилися на поромній переправі між Одесою і Чорноморському.

Одесити і жителі Чорноморська з настанням перших зимових холодів приїжджають сюди з дітьми, прихопивши з собою батони хліба, щоб погодувати водоплавних птахів.

Зазначимо, що орнітологи не рекомендують годувати водоплавних птахів хлібом. Якщо ви все ж хочете пригостити пернатих, краще запропонувати їм запаренное гарячою водою зерно (овес, пшениця, просо, ячмінь) або дрібно нарізані овочі.

Також ми повідомляли, що цьогорічна зима здивувала українців аномальною температурою. За винятком кількох морозних днів і невеликого снігу, стовпчик термометра постійно показує плюсову температуру.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що 2020 рік буде таким же спекотним, як і попередній.

Згідно з прогнозами експертів, кліматична весна настане в Україні вже в лютому. Нас чекає тепла і м'яка погода. Правда, в самому кінці зими морози все ж можуть надолужити згаяне.

Нагадаємо, масова вирубка дерев в центрі Одеси потрапила на відео: "все заради паркування"

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