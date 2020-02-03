Отримавший свободу після обміну антимайдановец і фігурант справи «2 травня» Євген Мефедов планує стати депутатом
Про це повідомляє місцеве видання «
За інформацією видання, установчий з'їзд нової російської партії «За правду» відбувся 1 лютого в Москві.
Разом з Мефедовим в «За правду» увійшли любитель бойовиків «ЛДНР» українофоб Іван Охлобистін, який вийшов в тираж американський актор Стівен Сігал і екс-радник голови терористичної «ДНР» Олександр Казаков.
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Зазначимо, що Євген Мефедов є громадянином РФ, його в складі інших сепаратистів і госизменников обміняли у вересні минулого року на українських політв'язнів.
Раніше ми писали, під Одесою відзначилася місцева чиновниця-любителька «руського світу», яка стала посміховиськом в мережі після безглуздої вечірки.
Зокрема, у Фонтанці голова сільради Наталія Мішина влаштувала імператорська карнавальна хода, а сама вбралася в костюм російської імператриці.
"А ось нещодавно Наталія влаштувала вечірку разом з місцевими чиновниками. Мішина в ролі російської імператриці, а інші - її "придворні". 2020 на вулиці. У нормальній країні вона б вже давно сиділа. Але у нас вона продовжує сидіти на схемах, красти гроші з бюджету і пропагувати ідеї окупантів", - відзначає Стерненко.
Побачене викликало бурхливу дискусію серед користувачів мережі, які припустили, що такі розваги змушують засумніватися в душевному здоров'ї учасників. Деякі нарікають, куди дивиться СБУ, так як любителі "російського світу" і далі продовжують вільно себе почувати в Одесі.
«Це клініка! У них що-то з мізками, або лікувати, або безнадія", «Боже, який пекло», «На здорову голову не натягнеш»,
"Карнавал моральних виродків", "То у них рольові ігри", "Бал вати – це феєрично",- пишуть в мережі.
Нагадаємо, любителя Росії наздогнала розплата на Одещині: "займався вербуванням і не тільки"
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