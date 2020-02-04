Глава Одеської ОДА Максим Куций оскандалився в мережі вкраденим текстом у прем'єр-міністра Олексія Гончарука

На це звернуло увагу місцеве видання «Думська»

Зокрема, на Фейсбук - сторінці одеського губернатора з'явилася публікація про дешеві кредити "5-7-9%" від Кабінету міністрів, які представили 3 лютого.

"Давай останній абзац скатаємо у прем'єра", – написав автор, на що звернула увагу "Думська".

Підтверджуючий скріншот також опублікували в Telegram-каналі, проте через декілька годин він пропав. На сторінці Куцого також "підчистили" публікацію.

Зазначимо, фразу встигли помітити через 1 хвилину після публікації.

Раніше ми писали, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виклав свою електронну декларацію.

У декларації він вказав, що заробив майже 2 млн грн доходу (1 789 972), за його словами, займаючись підприємницької діяльності.

Ще майже 60 тис. гривень Гончарук вказав в якості заробітної плати в громадській організації "Офіс ефективного регулювання".

Банківські рахунки глави Кабміну дійсно вражають. У Гончарука знайшлися 158 000 361 гривень, 84 000 доларів і 36000 євро. Ще майже 100 000 гривень у нього зберігатися готівкою.

Якщо судити з його декларації за 2018 рік, то у прем'єра немає навіть власної квартири. А він прописаний в квартирі брата, яка перебуватиме у Чернігові.

Машина у прем'єра далеко не преміального класу, але і не економ: Jaguar X-Type 2007 року.

Крім цього, Гончарук зазначив, що він є членом одразу кількох громадських організацій.

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