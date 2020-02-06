В Одесі почалася паніка через смертельну інфекцію

В Одесі на відомому ринку «7 километр» почали перевіряти азіатів через загрозу китайського коронавіруса

Як передає Politeka.net підтверджуючи кадри були розміщені в місцевому Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах помічені працівники епідеміологічної служби, які спілкуються з чоловіком азіатської зовнішності у контейнери з продажу одягу з Китаю.

Проте пізніше в адміністрації ринку пояснили, що це планові навчання.

"У зв'язку з масовим неспокоєм в країні щодо загрози проникнення в Україну коронавіруса, виявленого в Китаї, на промринку "7 кілометр" проходять планові навчання. 5 лютого пройшла відпрацювання взаємодії з підприємцем китайської національності (завідомо не мають ознак захворювання та інфікування) медичної служби ринку, у повному медичному обмундируванні", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, в Одесі розгорівся не на жарт скандал з п'ятизірковим готелем «Каліфорнія», який відмовився приймати туристів з Китаю через коронавірус.

Відповідна заява з'явилася на стійці реєстрації в готелі, повідомив на сторінках соцмереж одесит Борис Баркар.

"Приносимо свої вибачення, але проживання у готелі гостей з Китаю заборонено", – йдеться у оголошенні російською та англійською мовами.

За словами Баркара, по всій видимості, це пов'язано із загрозою поширення коронавіруса. Однак він вважає, що «таке оголошення виглядає як дискримінація".

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