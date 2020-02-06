Рано вранці 6 лютого на трасі Одеса-Київ через негоду перекинувся рейсовий автобус

Як пише Politeka.net, інформацію про подію оприлюднили у прес-службі поліції Одеської області.

ДТП сталося в Роздільнянському районі, неподалік села Болгарка.

За попередніми даними стало відомо, що водій рейсового автобуса сполученням Одеса-Київ не впорався з керуванням на слизькій дорозі, внаслідок чого транспорт з 19-ти пасажирами перекинувся.

Повідомляється, що дві людини - 37-річна жінка та 9-річна дитина отримали тілесні ушкодження і у супроводі поліцейських були доставлені в одну з лікарень Одеси.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини аварії і кількість постраждалих.

Раніше ми писали, в Одеській області сталося ДТП за участю вантажного авто і автобуси з пасажирами.

Аварія сталася поблизу села Кошари Лиманського району. Про це повідомили вполиции Одеської області.

Попередньо встановлено, що винуватцем ДТП був водій вантажівки Iveco.

«Не вибравши безпечну швидкість, він зіткнувся з автобусом «Херсон — Прага», з яким їхав в одному напрямку», повідомили в прес-службі поліції.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Обійшлося механічних пошкоджень транспортних засобів.

Наголошується, що пасажирів автобуса, що прямував в Чехію, пересадили в інший транспортний засіб перевізника, який доставить їх до місця призначення.

На 40-річного водія поліцейські склали протокол за статтею 124 («Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна») Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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