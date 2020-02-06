В Одесі іноземний гастролер вирішив дорожній конфлікт за допомогою зброї

Як пише Politeka.net, інформацію про подію оприлюднили у прес-службі Нацолиции Одеської області.

Інцидент стався в Аркадії.

За словами місцевих копів, між 27-річним власником авто Хюндай і водієм мікроавтобуса Мерседес на вулиці Генуезькій зав'язалася суперечка з-за ненадання останнього переваги в проїзді по круговій розв'язці.

«Поки обидва водія вирішували, хто з них прав, пасажир мікроавтобуса вистрілив в бампер автомобіля опонента і разом з водієм покинули місце події», - повідомили у відомстві.

Водій легковика написав заяву в поліцію.

Незабаром особистість стрілка була встановлена. Ним виявився 22-річний громадянин однієї з країн Закавказзя, проживає в Одесі.

Встановлено, що чоловік вже неодноразово притягувався за розбій і зараз перебуває під домашнім арештом.

За місцем проживання іноземця був проведений санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили два пістолети травматичної дії. Їх направили на експертизу.

Зараз в поліції відкрили кримінальну справу і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Розслідування триває.

Раніше ми писали, в Одесі неадекватний чоловік стріляв з рушниці по дітях, які грали під вікнами.

Інцидент стався в Малиновському районі на вулиці Скворцова.

В поліцію надійшов сигнал від сусідів про те, що 51-річний одесит затіяв стрілянину з вікна другого поверху дітям.

Коли приїхали поліцейські, стрілець закрився в квартирі і не реагував на вимоги правоохоронців.

«Тільки після того, як на місце прибули бійці батальйону особливого призначення, порушник відчинив двері і впустив поліцейських», - повідомили у відомстві.

Свої дії чоловік пояснив тим, що сусідські діти занадто сильно шуміли, граючись біля його воріт.

На щастя, ніхто не постраждав.

На даний момент стрілок доставлений у відділення поліції. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.

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