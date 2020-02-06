Негода розгулялася не на жарт

Негода наробила чимало лиха в Одеській області

Шквальний вітер зніс дах на будівлі сільради в одному з населених пунктів регіону, про це повідомляє " Думська " з посиланням на очевидців.

Інцидент стався у середу, 5 лютого, в Новоселівці Подільського району.

На опублікованих кадрах видно, як сильний вітер зірвав покрівлю і розкидав її по землі.

На щастя, все обійшлося без жертв і потерпілих.

Раніше ми писали, із-за ускладнення погодних умов: шквальний вітер, налипання мокрого снігу, в Одеській області було знеструмлено 137 населених пунктів, повідомляє прес-служба регіонального ДСНС.

Зараз до відновлення електроенергії залучено бригади обленерго.

Крім того, було прийнято рішення тимчасово обмежити рух вантажівок з 3.30 6 лютого на трасі Одеса-Рені.

В ніч на 6 лютого розбурхана стихія наробила чимало лиха і в Одесі.

Тільки за одну ніч були повалені 38 дерев по всіх районах міста.

Також ми повідомляли, що в Одеській області через снігові замети припинена робота на українсько-молдовському кордоні.

У Болградському районі Одеської області у зв'язку зі сніговими заметами неможливо проїхати по дорозі, що веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» і «Залізничне».

Також відзначимо, що дорога між українським пунктом пропуску «Виноградівка» і молдавським «Вулканешти» має значний сніговий покрив.

Співробітники прикордонної служби вже надали допомогу трьом легкових автомобілів, які застрягли у заметах між цими пунктами.

Нагадаємо, що снігова стихія завдала удару по Одещині, дороги заблоковані: кадри руйнувань

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