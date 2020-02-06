Негода наробила чимало лиха в Одеській області
Шквальний вітер зніс дах на будівлі сільради в одному з населених пунктів регіону, про це повідомляє "
Інцидент стався у середу, 5 лютого, в Новоселівці Подільського району.
На опублікованих кадрах видно, як сильний вітер зірвав покрівлю і розкидав її по землі.
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На щастя, все обійшлося без жертв і потерпілих.
Раніше ми писали, із-за ускладнення погодних умов: шквальний вітер, налипання мокрого снігу, в Одеській області було знеструмлено 137 населених пунктів, повідомляє прес-служба регіонального ДСНС.
Зараз до відновлення електроенергії залучено бригади обленерго.
Крім того, було прийнято рішення тимчасово обмежити рух вантажівок з 3.30 6 лютого на трасі Одеса-Рені.
В ніч на 6 лютого розбурхана стихія наробила чимало лиха і в Одесі.
Тільки за одну ніч були повалені 38 дерев по всіх районах міста.
Також ми повідомляли, що в Одеській області через снігові замети припинена робота на українсько-молдовському кордоні.
У Болградському районі Одеської області у зв'язку зі сніговими заметами неможливо проїхати по дорозі, що веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» і «Залізничне».
Також відзначимо, що дорога між українським пунктом пропуску «Виноградівка» і молдавським «Вулканешти» має значний сніговий покрив.
Співробітники прикордонної служби вже надали допомогу трьом легкових автомобілів, які застрягли у заметах між цими пунктами.
Нагадаємо, що снігова стихія завдала удару по Одещині, дороги заблоковані: кадри руйнувань
Також Politeka писала, що погода зірвалася з ланцюга, українців попередили про насування ударі: "шквальний вітер і...".
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