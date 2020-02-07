У п'ятницю, 7 лютого, синоптики прогнозують в Одесі сніг і ожеледь

Про це повідомляє Рoliteka.net, з посиланням на прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

В останній день робочого тижня синоптики прогнозують в Одесі хмарність з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів, ожеледиця.

Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-3 °С морозу, вдень 0-2 °С тепла.

По Одеській області метеорологи обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів, ожеледиця.

Вітер східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6 °С морозу, вдень від 3 °С морозу до 2 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра, ожеледиця.

7 лютого відзначається день пам'яті святителя Григорія Богослова. У минулі часи по цьому дню судили про майбутню зиму. Яким цей день буде зранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода з обіду до вечора вказує на другу половину зими. Густий туман передвіщав мор худоби, а ясна погода говорили про те, що буде хороший рік.

Як повідомлялося раніше, лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде.

Про це у себе в Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

"Як показують розрахунки різних чисельних моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), останній місяць календарної зими продовжить тенденцію січня із збереженням активного західного/південно-західного перенесення і переважання атлантичних і середземноморських повітряних мас", - написав експерт.

Головним наслідком цих процесів експерт називає те, що практично по всій Європі очікуються аномалії температури повітря зі знаком плюс.

Нагадаємо, що небезпечний циклон з мокрим снігом насувається на Україну: до чого бути готовим.

Як повідомляла Politeka, погода жорстоко помститься українцям, зима зірвалася з ланцюга: кому не пощастить більше всього.

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