Посеред одеського двору в центрі міста виріс потворний нахалстрой, який місцеві жителі прозвали «хатинка на курячих ніжках»
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Як розповіли місцеві жителі, зводити її почали влітку минулого року під дворі будинку №43 на вулиці Успенської.
Згідно з інформацією ДАБІ, у липні минулого року нежитловий флігель з черепашнику викупила якась громадянка, яка повідомила про початок його реконструкції. За декларацією, вона повинна була розділити приміщення на дві квартири, але замість цього почала будувати над ним "хатинку" з металевого каркаса і вагонки.
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В кінці грудня міський департамент архітектури вказав господині на відхилення від норм будівництва в історичному центрі і склав на жінку протокол.
Наголошується, що чиновники збираються звернутися до суду з позовом про демонтаж незаконної "хатинки на курячих ніжках".
Раніше ми писали, в приватному секторі Одеси заради нового будівництва почали знищувати дерева.
У п'ятницю, 7 лютого, одесити вийшли на мітинг проти незаконного будівництва на вулиці Тульській. Терпіння людей закінчилося, коли вони виявили кілька спиляних дерев біля будмайданчика.
«Вирубали дерева вчора. Сьогодні тривають сутички з забудовниками, вже були бійки. Тут купа "титушек" і поліції. Ми вийшли розбиратися, – каже обурений одесит по імені Олександр.
Місцеві жителі звернули уваги, що дерева позначили цифрами і вони впевнені, що їх скоро зріжуть.
Тим часом, представник забудовника стверджує, що у фірми є всі дозвільні документи для виконання будівельних робіт на цій ділянці, також є узгоджена з поліцією схема організації проїзду і схема благоустрою території.
Про людей з травматичною зброєю, які, за словами місцевих жителів, прибули до будмайданчика, йому нічого невідомо.
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