Масштабна пожежа поглинула 20 автомобілів в Одесі

Про НП повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Рoliteka.net

За словами рятувальників, рано вранці, 10 лютого близько 04:19 надійшов сигнал про загоряння автомобілів на штрафмайданчику на Тираспольському шосе.

«У 04:27 пожежники прибули на місце виклику і встановили, що горять автомобілі на території спеціалізованого штрафмайданчику тимчасового затримання автомобілів та мототранспорту», - розповіли у відомстві.

Вже у 04:50 співробітники служби порятунку локалізували загоряння і остаточно ліквідували її о 05:12.

В результаті пожежі вогнем знищено 20 автомобілів, пошкоджено 3 та врятовано 150 авто. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.Причина пожежі та збитки встановлюються.

«Від ДСНС залучалися п'ять одиниць пожежної техніки 21 чоловік особового складу», - додали в службі.

У теж час в поліції прокоментували інформацію, зазначивши, що зараз на місці пожежі працює слідчо-оперативна група Хмельницького відділення поліції і рятувальники. Встановлюються обставини події, правова кваліфікація їй буде дана за результатами перевірки.

Раніше ми писали, в місті Рені Одеської області загорівся автобус з бійцями Нацгвардії всередині.

ПП з автобусом сталося в центрі Рені, при цьому всередині транспортного засобу знаходилися більше десятка нацгвардейцев.

За розповідями жінки, вона чекала маршрутне таксі на зупинці, коли побачила, як з-під капота автобуса повалив дим.

Водій терміново висадив всіх, хто знаходився всередині бійців.

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