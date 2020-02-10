В Одесі з'явився перший трамвай, в якому можна розплатитися за проїзд банківської картою
Про це повідомляє інформаційний портал "Пасажирський транспорт".
Експеримент запущений з 7 лютого в одеському трамваї №21, який курсує від Тираспольської площі в центрі Одеси до Застави-II - через вулиці Тираспольську, Прохоровскую і Дальницкую.
Наголошується, що в кожному з вагонів, які обслуговують маршрут, встановлено по одному терміналу у рамках партнерської угоди між "Одесміськелектротранс", банком "Схід" і системи "Mastercard".
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Оплатити проїзд можна з допомогою "безконтактної" банківською картою або смартфона з NFC-модулем.
За підсумками експерименту, його дію може бути розширено. Причому для зручності пасажирів в салоні таких терміналів буде три. В майбутньому вони можуть стати елементом загальної системи електронного квитка.
Для того, щоб оплатити проїзд необхідно піднести до виділеної області терміналу банківську картку з опцією безконтактної оплати (Pay Pass) або смартфон, оснащений NFC-модулем і з програмним забезпеченням, що підтримує безконтактні системи оплати.
«Термінал автоматично проводить транзакцію, списуючи з рахунку 5 гривень і роздруковує чек-квиток. При успішної оплати проїзду термінал також видає короткий звуковий сигнал і підсвічує зеленим світлом місце видачі квитка», - йдеться в публікації.
У результаті пасажир отримує, який бажано показати кондукторові чи водію при виході.
Уточнюється, що в салоні також є інструкція по використанню терміналу для оплати проїзду.
Раніше ми писали, в Одесі пасажирів трамваю довелося штовхати вагон, який заглух.
Інцидент стався на Лідерсовському бульварі біля парку Шевченка.
Очевидці зафіксували, як група чоловіків штовхала трамвай, який заходив на коло і несподівано заглох. Вони намагалися зрушити з місця багатотонну махину.
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