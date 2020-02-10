Родичі шукають українського моряка, який безслідно зник біля берегів США

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила його дружина одеситка Наталія Литвиненко, пише Рoliteka.net

За словами жінки, 41-річний Денис Литвиненко пропав під час рейсу недалеко від берегів США.

«Пропав другий механік судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала вона.

Наталя Литвиненко закликала допомогти в пошуках її родича.

«Прошу відгукнутися всіх, хто працював з ним на одному судні.

Відгукніться усі ті, у кого є яка-небудь інформація про екіпаж судна», - написала одеситка 8 лютого.

Відомо, що Литвиненко перебував на борту судна Star Aquila, яке йшло під прапором Маршаллових островів і знаходилося в управлінні грецької компанії Star Bulk Carriers. Зникнення 41-річного моряка помітили вранці 23 січня. Останній раз колеги бачили його 22 січня в 17:30. Імовірно, українець безслідно зник в 12 морських милях на південь від острова Дофін, штат Алабама.

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Як повідомив в Facebook голова моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, Андрій Клименко, НП сталася 4 грудня.

Згідно з інформацією, корабель з вантажем прямував під прапором Ліберії Елевсиса в турецький Гемлик. Між островами Лесбос і Скірос він потрапив в шторм. З-за цього произоршло зміщення вантажу і судно небезпечно нахилилося. В 4 ранку капітан подав сигнал лиха.

Повідомляється , що у рятувальній операції брали участь кілька кораблів і три вертольоти, які евакуювали 14 членів екіпажу громадян України (по всій видимості, всі вони жителі Одеської області). Їх доставили в центр здоров'я острова Скірос.

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